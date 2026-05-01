Una broma vergonzosa de una expromesa del Barcelona a Lionel Messi dejó en ridículo a Neymar, Luis Suárez y otras estrellas

La situación quedó clara cuando el mejor jugador de la historia del club llegó y encontró su sitio ocupado por un novato nervioso. Munir recuerda perfectamente el momento en que el ídolo argentino se plantó frente a él, mientras la plantilla observaba divertida cómo la broma llegaba a su punto álgido. Dijo: «Imagínate… a los 18 años, sentado en tu sitio, y Leo se acerca y te mira fijamente. Me han gastado una broma, no me lo puedo creer».