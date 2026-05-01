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Una broma vergonzosa de una expromesa del Barcelona a Lionel Messi dejó en ridículo a Neymar, Luis Suárez y otras estrellas
Víctima de una broma de la élite
Para Munir, de 18 años, entrar en un vestuario con Messi, Suárez y Neymar era abrumador. En una de las primeras concentraciones, buscó dónde sentarse en el hotel y preguntó a los veteranos. Sin saberlo, ellos le indicaron una silla libre y le jugaron una broma inofensiva.
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La trampa está tendida
En declaraciones a DAZNsobre su paso de la cantera al primer equipo, Munir explicó cómo las superestrellas del grupo le engañaban con facilidad. Creyendo que solo buscaba un lugar para descansar, el joven delantero siguió las instrucciones de sus compañeros, que deseaban verle tropezar. Recordó: «Me decían: “Por ahí, por ahí, no hay nadie”», pensando que era un espacio vacío.
Un enfrentamiento silencioso
La situación quedó clara cuando el mejor jugador de la historia del club llegó y encontró su sitio ocupado por un novato nervioso. Munir recuerda perfectamente el momento en que el ídolo argentino se plantó frente a él, mientras la plantilla observaba divertida cómo la broma llegaba a su punto álgido. Dijo: «Imagínate… a los 18 años, sentado en tu sitio, y Leo se acerca y te mira fijamente. Me han gastado una broma, no me lo puedo creer».
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Nuevas fronteras en Asia
A sus 30 años, Munir ha iniciado una nueva etapa en su carrera tras disputar 56 partidos y marcar 12 goles con el gigante catalán. Desde septiembre de 2025 juega en el Esteghlal de Irán tras dejar definitivamente La Liga. Ahora, en la Liga Profesional del Golfo Pérsico, aplica las lecciones de sus antiguos mentores.