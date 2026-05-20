Según el informe, Glasner aún no ha respondido a la consulta del Leverkusen. El austriaco se prepara con el Crystal Palace para la última jornada de la Premier contra el Arsenal y para la final de la Conference League ante el Rayo Vallecano.

Mientras tanto, Hjulmand, cuestionado, permanece en el cargo. El danés tiene contrato hasta 2027, pero tras una campaña decepcionante y la pérdida de la plaza en la Champions, se espera que siga el mismo camino que Erik ten Hag y se vaya tras solo una temporada.

Tras el 1-1 ante el Hamburgo SV, el director deportivo Rolfes se limitó a recordar su contrato vigente y evitó respaldar a Hjulmand.