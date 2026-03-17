¿Una bomba en el Milan por el descontento de Rafael Leão? Su sustituto podría llegar de la Bundesliga

El entrenador del Milan, Massimiliano Allegri, había alineado al extremo Leao en el centro del ataque en el partido contra la Lazio. Su pupilo cuajó una actuación floja. En el minuto 67, Allegri lo sustituyó por Niclas Füllkrug. Leao reaccionó enfadado y, al principio, se retiró del campo tan lentamente que el portero Mike Maignan tuvo que tranquilizarlo. Al llegar a la banda, Allegri intentó abrazar a Leao en dos ocasiones, pero este apartó ligeramente a su entrenador y se quejó con gestos. Más tarde descargó su frustración contra varias botellas de agua, antes de que, al parecer, se produjera también una discusión en el vestuario con el exjugador de la Bundesliga Christian Pulisic.

A continuación, el ex capitán del Milan Massimo Ambrosini criticó la actuación en DAZN: «La frustración que muestra cuando le sustituyen, más le valdría mostrarla cuando está en el campo. Da la impresión de que le falta ambición. En el minuto 34 solo había tenido cuatro toques de balón, incluido un cabezazo. Da la impresión de que siempre hay que animarle y de que le falta esa voluntad».

Ambrosini calificó a Leao como delantero centro de «un desperdicio» y destacó que habría alineado al regateador más bien en la banda.

Mientras tanto, Allegri se esforzó por restar importancia a la situación. «Leao estaba un poco molesto porque habría deseado más apoyo en algunas situaciones», afirmó el entrenador. «Así que estaba un poco enfadado. Pero estas cosas pueden pasar durante un partido».