Un tribunal francés desestima la demanda de indemnización de 104 millones de libras esterlinas presentada por el Cardiff City por la muerte de Emiliano Sala

La decisión fue recibida con alivio por los representantes del Nantes, quienes siempre han sostenido que el club no tenía ninguna responsabilidad en la logística del vuelo ni en el accidente que finalmente se produjo. Los abogados Jérôme Marsaudon y Louis Marie Absil emitieron un comunicado conjunto tras el veredicto, en el que expresaron su satisfacción por el resultado de un proceso que se ha prolongado durante varios años.

La declaración decía: «El FC Nantes no es en modo alguno responsable de la tragedia ocurrida, y nos complace que el tribunal haya escuchado nuestro caso y lo haya confirmado en términos muy claros».

La sentencia del tribunal estipulaba que la multa impuesta al Cardiff debía pagarse de inmediato, independientemente de si el club galés decidía llevar el asunto más allá a través del sistema de apelaciones.