La cláusula de rescisión base sería de 45 millones de euros, más otros cinco millones en bonificaciones accesibles. La oferta incluye un 15 % de participación en una futura venta. El Mala firmaría con el Brentford hasta 2030 y ganaría cuatro millones de euros por temporada.

El plazo vence el viernes: los Bees esperan una respuesta positiva de Colonia. Antes, el director deportivo, Thomas Kessler, debe presentar el acuerdo al Comité Conjunto del club, un mero trámite, al igual que el consentimiento de la madre de El Mala, quien negocia en su nombre. El traspaso podría cerrarse este fin de semana.

El Mala se convertiría de inmediato en la venta más cara de la historia del Colonia, superando a Anthony Modeste, traspasado en 2018 al TJ Quanjian de China. También batiría el récord de fichaje más caro del Brentford. Hasta ahora, los fichajes más caros del club fueron Dango Ouattara, por 42,8 millones (procedente del AFC Bournemouth), e Igor Thiago, por 33 millones (del Club Brugge).