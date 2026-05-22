«Un tipo estupendo»: un exjugador del 1860 Múnich se convierte en entrenador de la cantera del FC Bayern

Bender pasó gran parte de su carrera en el Bayer Leverkusen y disputó más de 300 partidos en la Bundesliga, además de 19 encuentros con la selección absoluta de Alemania.

Curiosidad: formado en las inferiores del 1860 Múnich, debutó como profesional en 2006 y en 2009 fichó por el Leverkusen.