El vínculo entre Nagelsmann y la selección alemana se fortalece rumbo al Mundial 2026. Durante la presentación de la convocatoria, el técnico bromeó sobre hacerse un tatuaje con Raum si ganan el torneo en Norteamérica, y admitió que le asusta más compartir aguja con el lateral, ya lleno de tatuajes, que la propia presión de una final.

Como cita Bild, el técnico bromeó: «Lo que más me asusta es nuestro tatuaje a juego si ganamos el Mundial. No porque me dé miedo hacérmelo, sino porque creo que no encontraremos suficiente espacio en tu máquina de tatuar».