Al parecer, el BVB se ha interesado por el joven delantero Bendeguz Kovacs, de 1,99 metros de altura, del AZ Alkmaar, y parece que los amarillos y negros no son los únicos interesados.
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¿Un sustituto de Serhou Guirassy a precio de ganga? Al parecer, el BVB está trabajando en un fichaje sorpresa
Según informa la Gazzetta dello Sport, el Sporting de Lisboa, la Juventus y el Aston Villa también se han puesto en contacto con el club de la Eredivisie para interesarse por Kovacs. Al parecer, el jugador de 18 años estaría disponible por unos cinco millones de euros y podría convertirse, a largo plazo, en el sucesor de Serhou Guirassy en el BVB.
Su permanencia más allá del verano está, sin embargo, lejos de estar asegurada, a pesar de que su contrato vigente se extiende hasta 2028. Al parecer, el Tottenham y el Milan ya han manifestado su interés a la dirección del jugador de 30 años. Además, tampoco se descarta un traspaso a Arabia Saudí, aunque maximizar su salario anual actual (que, según se rumorea, asciende a diez millones de euros) en el desierto no es la máxima prioridad para Guirassy. Guirassy quiere tomar una decisión sobre su futuro poco después de que termine la temporada, en mayo.
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Guirassy podrá abandonar el BVB en verano gracias a una cláusula de rescisión: ¿habrá pujas?
Según se ha podido saber, la cláusula de rescisión incluida en el contrato de Guirassy, que permitiría al jugador de 30 años fichar por entre 45 y 50 millones de euros dos años antes de que finalice su contrato en Dortmund, solo es válida para el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester United, el Manchester City, el Arsenal, el Chelsea o el Liverpool.
Para el Dortmund, un posible traspaso del delantero estrella a Arabia Saudí, Londres o Milán resultaría muy interesante, ya que así se podría disparar aún más el valor de venta del guineano en caso de una puja. Tras la eliminación de la Liga de Campeones ante el Atalanta de Bérgamo, el BVB se enfrenta a pérdidas económicas.
Sin embargo, una venta lucrativa en verano podría amortiguarlas y crear un margen adicional para fichajes, sobre todo teniendo en cuenta que Fabio Silva ya ha mostrado buenas perspectivas como delantero en la temporada actual.
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Kovacs destaca en las categorías inferiores con un gran promedio goleador
A la sombra del portugués, Kovacs, de 18 años, podría desarrollarse y seguir aprendiendo en Dortmund. El internacional húngaro sub-19 aún no ha debutado como profesional con el Alkmaar, pero cuenta con un promedio goleador sobresaliente en todas las categorías inferiores.
Con los equipos sub-17 y sub-19 del Ajax, marcó 19 goles en 46 partidos oficiales entre 2023 y 2025; en el Alkmaar, suma 29 tantos en 33 partidos con los equipos sub-19, sub-21 y de la Youth League.
Serhou Guirassy en el BVB: estadísticas y datos de rendimiento
Temporada Partidos Goles Asistencias 2025/26 38 17 6 2024/25 45 34 9
Preguntas frecuentes
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".