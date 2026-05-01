A pesar de su fama, Jesús podría ser una opción asequible: su contrato con el Arsenal vence en 2027. Este verano es la última oportunidad de los Gunners para obtener un buen traspaso por el jugador de 29 años, lo que debilita su posición en la negociación.

Su fichaje implicaría cierto riesgo para el Milan: el brasileño, con 64 partidos internacionales, regresó en diciembre tras una lesión de ligamentos que lo marginó casi un año y aún busca su mejor nivel. Actualmente cuenta con pocas oportunidades en el Arsenal.

Esta temporada lleva cinco goles y dos asistencias en 25 partidos, y en la jerarquía de delanteros del equipo londinense está claramente por detrás de Viktor Gyökeres y Kai Havertz. Se dio a conocer en el Palmeiras y en 2017 fichó por el Manchester City. Tras cinco años allí, fichó por el Arsenal en 2022, donde ha jugado 121 partidos y marcado 31 goles.