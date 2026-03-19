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Un responsable del Manchester United ofrece novedades interesantes sobre el nuevo estadio tras darse a conocer el calendario de las obras de este recinto de 2.000 millones de libras
Preparándose para una nueva era en Old Trafford
Los Red Devils han iniciado oficialmente la cuenta atrás para un periodo transformador en la historia del club. Tras presentar el pasado mes de marzo la visión de un estadio de 2.000 millones de libras, la maquinaria administrativa ya se ha puesto en marcha para hacer realidad el ambicioso proyecto de Sir Jim Ratcliffe, el «Wembley del Norte». El club pretende cerrar la adquisición de terrenos y las alianzas estructurales antes de formalizar el proyecto con las autoridades locales.
Aún quedan importantes obstáculos logísticos por superar, concretamente en relación con una terminal de mercancías cercana que actualmente ocupa terrenos esenciales para la nueva huella del estadio. Sin embargo, los responsables del club confían en que estos «hitos» están al alcance de la mano, allanando el camino para una fase de diseño que definirá la estética del proyecto de estadio más caro de la Premier League.
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Roche traza el camino a seguir
Collette Roche, directora ejecutiva del proyecto de construcción del nuevo estadio, aclaró cuáles son los próximos pasos a seguir durante una feria comercial celebrada en Cannes. Destacó que el club se está centrando actualmente en conseguir el terreno y el personal adecuado para gestionar un proyecto de tal envergadura.
«El plan es que, en los próximos meses, estemos más o menos listos con la concentración parcelaria, lo que supondrá un hito importante», explicó Roche, según cita The Mirror. «Estamos dedicando mucho tiempo a hablar con el ayuntamiento local para definir cuáles son nuestras ambiciones, cuántas viviendas se construirán y cuál es el mejor emplazamiento para ellas, con la esperanza de que, cuando lleguemos a la fase de solicitud de licencia de obras dentro de 12 a 18 meses, no tengamos que empezar desde cero.
«Estamos llevando a cabo un proceso para asegurarnos de contar con el mejor equipo, uno que trabaje de la misma manera que nosotros y que esté a la altura del reto y de la ambición. Y luego lo concretaremos. A continuación, empezaremos a elaborar los planos. Empieza ahora».
La regeneración del corazón futbolístico del norte
Ratcliffe ha expresado abiertamente su deseo de crear un recinto que refleje el dominio histórico del noroeste en este deporte. Considera que la región, cuyos clubes han ganado 10 títulos de la Liga de Campeones frente a los dos de Londres, merece un estadio de importancia nacional que evite que los aficionados tengan que desplazarse al sur para asistir a los grandes eventos.
«En mi opinión, hay argumentos de peso para tener un estadio en el norte, que dé servicio a la parte norte del país en el ámbito del fútbol», declaró Ratcliffe anteriormente. «Si nos fijamos en el número de Champions League que ha ganado el noroeste, son 10. Londres ha ganado dos. Y, sin embargo, todo el mundo del norte tiene que desplazarse a Londres para ver un gran partido de fútbol. Y, en mi opinión, debería haber uno [un gran estadio] en el norte».
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¿Y ahora qué?
Mientras los directivos del United siguen trabajando en el estadio de sus sueños, sobre el terreno de juego, los hombres de Michael Carrick seguirán luchando por mantener su posición en la Premier League. Los Red Devils ocupan actualmente el tercer puesto de la clasificación con 54 puntos en 30 partidos, a siete puntos del Manchester City, segundo clasificado. El próximo partido del United será contra el Bournemouth el viernes.
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