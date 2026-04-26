Getty Images Sport
Traducido por
¿Un refuerzo para Viktor Gyokeres? El Arsenal «está atento a la situación de Endrick», mientras los Gunners siguen de cerca al jugador descartado por el Real Madrid durante su cesión al Lyon
Los Gunners buscan reforzar su delantera
El Arsenal busca renovar su ataque tras una temporada bajo presión. Pese a fichar al sueco Viktor Gyokeres por una cifra elevada, el delantero no ha convencido del todo.
Con la probable salida de Gabriel Jesús y las dudas sobre Leandro Trossard y Gabriel Martinelli, Arteta busca un delantero versátil. Endrick, capaz de actuar como ‘9’ o en la banda, encaja en el perfil de edad y en los requisitos tácticos del equipo londinense, y según CaughtOffside el Arsenal está «atento» a la situación de la joven estrella brasileña.
- AFP
Endrick recupera su mejor forma en Francia
Tras una etapa frustrante en España, donde Xabi Alonso le dio pocos minutos, Endrick ha recuperado su puntería durante su cesión en la Ligue 1. Su padre, Douglas Sousa, lamentó recientemente la estancia del joven en Madrid, afirmando que el gigante español le «quitó su terreno de juego» al mantenerlo en el banquillo. El joven de 19 años se ha convertido en una revelación para el Lyon con actuaciones decisivas que lo han devuelto al radar de la élite europea.
El verano de la incertidumbre en Madrid
Tras una temporada decepcionante, se espera que el Real Madrid renueve su plantilla. El plan inicial era ceder a Endrick sin opción de compra, pero los problemas económicos y el cambio directivo podrían forzar su venta definitiva.
Además, el Arsenal no solo sigue a Endrick: también contactó con los agentes de Arda Güler y fue informado sobre la posible salida de Eduardo Camavinga. El club blanco podría tener que aprobar ventas de alto perfil para equilibrar sus cuentas, lo que abriría una puerta antes cerrada.
- Getty Images
Se avecina una decisión para este verano
Endrick quiere triunfar en el Real Madrid, pero el cuerpo técnico del Arsenal cree que jugar con regularidad en Londres le ayudaría más a crecer. Sus buenos partidos en Francia, incluido uno frente al PSG, muestran que ya está listo para liderar la delantera de un grande de Europa.
De momento, el jugador se centra en cerrar la temporada en Francia y en ganarse un lugar en la selección brasileña para el Mundial. Aunque su sueño es triunfar con la camiseta blanca, la incertidumbre sobre su futuro en el Bernabéu podría llevarle a valorar la oferta de la Premier League y el proyecto de Arteta en el norte de Londres.