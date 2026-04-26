¿Un refuerzo para Viktor Gyokeres? El Arsenal «está atento a la situación de Endrick», mientras los Gunners siguen de cerca al jugador descartado por el Real Madrid durante su cesión al Lyon

El Arsenal busca renovar su ataque tras una temporada bajo presión. Pese a fichar al sueco Viktor Gyokeres por una cifra elevada, el delantero no ha convencido del todo.

Con la probable salida de Gabriel Jesús y las dudas sobre Leandro Trossard y Gabriel Martinelli, Arteta busca un delantero versátil. Endrick, capaz de actuar como ‘9’ o en la banda, encaja en el perfil de edad y en los requisitos tácticos del equipo londinense, y según CaughtOffside el Arsenal está «atento» a la situación de la joven estrella brasileña.