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Lennart Karl Germany 2026Getty Images
Oliver Maywurm

Traducido por

«Un problema evidente»: la conmoción por la lesión de Lennart Karl desata debates en el FC Bayern

Bundesliga
World Cup
L. Karl
Bayern Múnich
Alemania

La reciente lesión muscular del prometedor delantero Lennart Karl preocupa a los responsables del FC Bayern de Múnich.

Según la revista «kicker», en el FCB ven un «problema evidente» en el aumento de lesiones musculares de los jóvenes de la cantera.

  • Karl, de 18 años, ya estuvo de baja un mes al final de la temporada pasada por una lesión muscular. Ahora, con la selección alemana, sufrió una rotura de fascias poco antes del Mundial. Se perderá el torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

    Según la revista kicker, en el Bayern ya no creen en coincidencias: David Santos Daiber, Guido Della Rovere, Maycon Cardozo y Vincent Manuba también padecen lesiones musculares.

    La reciente lesión de Karl ha vuelto el tema «aún más candente» en el FCB, según kicker. La postura es clara: se debe analizar internamente para evitar tantas lesiones en el futuro.

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  • Lennart Karl Germany 2026Getty Images

    Lennart Karl se lesionó en el último entrenamiento antes de la última prueba del Mundial

    Tras quedarse fuera del Mundial, Karl ha vuelto a Alemania y ya se entrena en Múnich con el equipo médico del FCB. «Perderse un Mundial con tan poca antelación duele muchísimo, y la noticia fue un shock para todo el FC Bayern», reconoció el director deportivo Max Eberl.

    Se lesionó el viernes, en la última práctica de Alemania antes del amistoso contra Estados Unidos (2-1). El seleccionador, Julian Nagelsmann, estimó su baja entre cuatro y seis semanas, quizá algo más. Su reemplazo será Assan Ouedraogo, del RB Leipzig.

    El propio centrocampista admitió en Instagram: «No sé ni por dónde empezar, pero duele de una forma indescriptible tener que perderme el torneo más importante». Tras su buena actuación en el penúltimo amistoso ante Finlandia (4-0), Karl aspiraba a la titularidad en la Copa América; ahora, su lugar podría ocuparlo Leroy Sané.

  • Ouedraogo reemplaza a Karl en la lista de Alemania para el Mundial 2026.

    Posición

    Jugador

    Club

    Dorsal

    Portero

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Portero

    Manuel Neuer

    FC Bayern de Múnich

    1

    Gol

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Defensa

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Defensa

    Nathaniel Brown

    Eintracht de Fráncfort

    18

    Defensa

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Defensa

    Joshua Kimmich

    FC Bayern de Múnich

    6

    Defensa

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Defensa

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern de Múnich

    5

    Defensa

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Defensa

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Defensa

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Defensa

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Defensa

    Jonathan Tah

    FC Bayern de Múnich

    4

    Defensa

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Ofensivo

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Delantero

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Delantero

    Leon Goretzka

    FC Bayern de Múnich

    8

    Delantero

    Kai Havertz

    Arsenal

    7

    Delantero

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25

    Delantero

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Ofensiva

    Jamal Musiala

    FC Bayern de Múnich

    10

    Delantero

    Leroy Sané

    Galatasaray Estambul

    19

    Delantero

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Delantero

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Delantero

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

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