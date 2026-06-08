Según la revista «kicker», en el FCB ven un «problema evidente» en el aumento de lesiones musculares de los jóvenes de la cantera.
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«Un problema evidente»: la conmoción por la lesión de Lennart Karl desata debates en el FC Bayern
Karl, de 18 años, ya estuvo de baja un mes al final de la temporada pasada por una lesión muscular. Ahora, con la selección alemana, sufrió una rotura de fascias poco antes del Mundial. Se perderá el torneo en Estados Unidos, México y Canadá.
Según la revista kicker, en el Bayern ya no creen en coincidencias: David Santos Daiber, Guido Della Rovere, Maycon Cardozo y Vincent Manuba también padecen lesiones musculares.
La reciente lesión de Karl ha vuelto el tema «aún más candente» en el FCB, según kicker. La postura es clara: se debe analizar internamente para evitar tantas lesiones en el futuro.
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Lennart Karl se lesionó en el último entrenamiento antes de la última prueba del Mundial
Tras quedarse fuera del Mundial, Karl ha vuelto a Alemania y ya se entrena en Múnich con el equipo médico del FCB. «Perderse un Mundial con tan poca antelación duele muchísimo, y la noticia fue un shock para todo el FC Bayern», reconoció el director deportivo Max Eberl.
Se lesionó el viernes, en la última práctica de Alemania antes del amistoso contra Estados Unidos (2-1). El seleccionador, Julian Nagelsmann, estimó su baja entre cuatro y seis semanas, quizá algo más. Su reemplazo será Assan Ouedraogo, del RB Leipzig.
El propio centrocampista admitió en Instagram: «No sé ni por dónde empezar, pero duele de una forma indescriptible tener que perderme el torneo más importante». Tras su buena actuación en el penúltimo amistoso ante Finlandia (4-0), Karl aspiraba a la titularidad en la Copa América; ahora, su lugar podría ocuparlo Leroy Sané.
Ouedraogo reemplaza a Karl en la lista de Alemania para el Mundial 2026.
Posición
Jugador
Club
Dorsal
Portero
Oliver Baumann
TSG Hoffenheim
12
Portero
Manuel Neuer
FC Bayern de Múnich
1
Gol
Alexander Nübel
VfB Stuttgart
21
Defensa
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
3
Defensa
Nathaniel Brown
Eintracht de Fráncfort
18
Defensa
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
13
Defensa
Joshua Kimmich
FC Bayern de Múnich
6
Defensa
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
23
Defensa
Aleksandar Pavlovic
FC Bayern de Múnich
5
Defensa
David Raum
RB Leipzig
22
Defensa
Antonio Rüdiger
Real Madrid
2
Defensa
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
15
Defensa
Angelo Stiller
VfB Stuttgart
16
Defensa
Jonathan Tah
FC Bayern de Múnich
4
Defensa
Malick Thiaw
Newcastle United
24
Ofensivo
Nadiem Amiri
Mainz 05
20
Delantero
Maximilian Beier
Borussia Dortmund
14
Delantero
Leon Goretzka
FC Bayern de Múnich
8
Delantero
Kai Havertz
Arsenal
7
Delantero
Assan Ouedraogo
RB Leipzig
25
Delantero
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
9
Ofensiva
Jamal Musiala
FC Bayern de Múnich
10
Delantero
Leroy Sané
Galatasaray Estambul
19
Delantero
Deniz Undav
VfB Stuttgart
26
Delantero
Florian Wirtz
FC Liverpool
17
Delantero
Nick Woltemade
Newcastle United
11