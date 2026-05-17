«Un poco de sangre»: la estrella del Hearts revela que varios compañeros resultaron heridos durante el «caos total» que se vivió en el Celtic Park cuando los aficionados invadieron el campo tras el dramático partido decisivo por el título

El partido decisivo por el título de la Premiership escocesa terminó con escenas desagradables, ya que los aficionados del Celtic invadieron el campo tras una victoria por 3-1 en el último suspiro sobre el Hearts. La victoria aseguró el 56.º título de liga de los Hoops de la forma más dramática posible, pero las celebraciones se vieron empañadas por las noticias de altercados físicos entre la multitud que invadió el campo y los jugadores visitantes.

Borchgrevink, que estaba en el banquillo del equipo de Derek McInnes, ha sido el primer jugador en relatar el caos. El defensa noruego vio desde la banda cómo la situación empeoraba en el tiempo de descuento, lo que hizo que cuerpo técnico y jugadores temieran por su seguridad al quedar rodeados por la multitud.