En la derrota por 2-3 de los Reds, el árbitro Darren England fue objeto de atención en varias ocasiones. La mayor polémica surgió por una supuesta mano antes del 2-0 del United, cuando el delantero Benjamin Sesko pareció tocar el balón con los dedos.
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«Un patrón recurrente»: el entrenador del Liverpool, Arne Slot, critica al árbitro y a sus jugadores tras la derrota
Tras revisar el VAR, el árbitro validó el gol de los Red Devils. El United llegó al descanso 2-0 y el Liverpool solo reaccionó en la segunda parte.
En la rueda de prensa posterior, Slot evitó hablar de la mano y se quejó de otra situación: «La semana pasada vi a mi portero en el suelo y el árbitro no detuvo el partido. Hoy un rival estaba fuera del campo y el árbitro detuvo el partido, aunque nosotros queríamos seguir», se quejó el técnico del LFC.
«Este tipo de decisiones nos han perjudicado en todos los partidos; es una constante toda la temporada», añadió.
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Slot critica a los jugadores: «Goles en contra ridículos»
No obstante, el técnico de 47 años tampoco eximió de responsabilidad a su propio equipo. «No encajamos el segundo gol por la mano, sino porque perdimos el balón en un lugar tonto y después no estuvimos a la altura en los duelos directos», explicó. Añadió que los Reds llevan todo el año encajando «goles ridículos», «aunque a menudo somos el mejor equipo».
Encajamos goles con demasiada facilidad porque «uno o dos jugadores se desconcentran». «Tenemos que trabajar en eso; sobre eso tenemos más influencia, aunque es obvio que muchas decisiones arbitrales nos perjudican», afirmó el neerlandés.
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El Liverpool tiene buenas posibilidades de clasificarse para la Liga de Campeones
En el clásico contra el Manchester United, el Liverpool fue claramente inferior durante los 90 minutos. Tras ir por detrás al descanso, los goles de Dominik Szoboszlai y Cody Gakpo empataron de forma provisional, pero el United sentenció con un tanto de Kobbie Mainoo en los últimos minutos.
Pese a la derrota, el Liverpool conserva la cuarta plaza, seis puntos por encima del sexto, por lo que solo de forma teórica podría quedarse sin Champions.