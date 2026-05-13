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¡Un nuevo hogar! El Manchester City presenta su nueva sede de 10 millones de libras para el equipo femenino, que, según la estrella de las Lionesses, Alex Greenwood, puede llevar a las nuevas campeonas de la WSL a «un nivel completamente diferente»
Dentro de la nueva sede del Manchester City Femenino, valorada en 10 millones de libras
El proyecto ofrece al equipo femenino del City unas instalaciones propias dentro del mismo complejo que el equipo masculino y la cantera. La construcción, que ha durado casi cuatro años, ya está terminada: el equipo se mudó hace unas semanas.
Las recientes campeonas de la WSL disponen de zonas de medicina, rehabilitación, fisioterapia, hidroterapia y recuperación, además de cocineros y nutricionistas dedicados exclusivamente al equipo femenino, antes ubicado en las instalaciones de la cantera.
Jugadoras y personal participaron en el diseño: la centrocampista Laura Coombs ayudó con el interiorismo y el equipo decidió cómo aparecerían sus nombres en las taquillas del vestuario circular, inspirado en el Etihad Stadium para reforzar la unión del grupo.
«Me encanta este edificio», declaró Greenwood a la prensa. «Cada mañana al llegar me emociono. Siempre valoré nuestras instalaciones, pero esto es otro nivel».
Preguntada si es el mejor centro en el que ha estado, la futbolista de 32 años —con más de 100 partidos con Inglaterra y una temporada en el Lyon, ocho veces campeón de Europa— respondió: «Para un equipo femenino, sí, sin duda. En Inglaterra tenemos St George's Park, que es increíble. En Lyon teníamos buenas instalaciones, pero nada comparable. Es lo mejor porque está pensado para nosotras en todo sentido».
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«Todo es nuestro»: lo mejor de las nuevas instalaciones del Manchester City
Estas instalaciones han sido muy bien recibidas por jugadoras y cuerpo técnico. Greenwood destacó la mejora en nutrición: «Controlamos todo lo que hacemos aquí: la comida, el gimnasio… Cada una tiene gustos diferentes. En nuestro equipo hay muchas nacionalidades y gustos diversos, y podemos satisfacer a todos».
Emma Deakin, directora de servicios de rendimiento, añadió que en la antigua sede compartida con la academia debían preparar comida para 200 chicos de 14 a 19 años, con necesidades y gustos distintos. Aquí podemos personalizar al máximo la alimentación previa al partido: ¿cómo debe ser si eres una jugadora japonesa, si eres jamaicana o si eres brasileña? Podemos adaptarnos muy específicamente a los gustos de las chicas, sabiendo qué quieren comer y cómo deben alimentarse».
A la medida de jugadoras y cuerpo técnico: por qué al entrenador del Manchester City, campeón de la WSL, le encanta el nuevo espacio.
Para el entrenador del City, Andree Jeglertz, la mayor ventaja de las nuevas instalaciones es la facilidad para crear «vínculos» con todo el cuerpo técnico y los jugadores. «Ya no hace falta concertar reuniones», explicó. «Te los cruzas todo el rato: bajas al gimnasio, los encuentras en la comida. La conexión es clave».
Concedió la entrevista en la sala de estar, un espacio informal donde los jugadores descansan, pero que también usará para el análisis táctico del próximo rival. Allí mismo, la plantilla vio el miércoles el 1-1 entre Arsenal y Brighton que les dio el título.
«¿No es genial? Pasas de un ambiente relajado a un análisis táctico del Chelsea en cinco minutos», añadió. «Por eso, para mí, esta sala es el corazón. Aquí hablamos de conexiones: hacemos la evaluación táctica —seamos francos y honestos— y, unos minutos después, los jugadores tienen una zona libre donde no deben hablar con los entrenadores».
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Puntos a favor y en contra: la nueva construcción se realiza en medio de intensa especulación sobre el futuro de Shaw.
Es un paso más en la dirección correcta para el City, que busca aprovechar su triunfo en la WSL. El Chelsea había ganado el título en las últimas seis temporadas, pero ahora ha sido destronado por un equipo que aspira a su propio periodo de dominio. La victoria del domingo en la semifinal de la FA Cup significa que el conjunto londinense también perderá ese trofeo, conquistado en cuatro de las últimas cinco ediciones. El City parte como favorito para arrebatárselo cuando se enfrente al Brighton en Wembley a finales de mes.
Aún hay dudas: los rumores sitúan a Khadija «Bunny» Shaw, posiblemente la mejor delantera del mundo, fuera del club este verano, con el Chelsea como destino. «Me encantaría que Bunny se quedara aquí para siempre», declaró Greenwood, cuya taquilla en el vestuario está junto a la de Shaw, en la única excepción al orden numérico. «Es una persona increíble. La quiero muchísimo y espero celebrar con ella muchos años más».
Sin embargo, Jeglertz afirmó el fin de semana que, con o sin Shaw, tendrá un equipo para pelear el título en julio. «Queremos construir una máquina ganadora», declaró Charlotte O'Neill, directora general del City. «Estas instalaciones muestran lo que el City Football Group piensa del fútbol femenino y de este equipo».