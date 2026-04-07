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Kylian Mbappe - كيليان مبابيKooora
Karim Malim

Traducido por

Un nudo en la garganta para Mbappé... La prueba de la revancha pone de manifiesto la crisis del Real Madrid

FEATURES
Real Madrid vs Bayern Múnich
Real Madrid
Bayern Múnich
Liga de Campeones
K. Mbappe
España
Alemania
Francia

Kylian bajo presión

El estadio Santiago Bernabéu se prepara para acoger uno de los enfrentamientos más emocionantes del fútbol europeo, cuando el Real Madrid se enfrente al Bayern de Múnich este martes por la noche, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la temporada 2025-2026.

El gigante bávaro llegó a esta fase tras superar el obstáculo del Atalanta en octavos de final, mientras que el Real Madrid continuó su andadura continental al eliminar al Manchester City en un duro enfrentamiento que volvió a poner de manifiesto el carácter del equipo blanco en las grandes noches.

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    Un ayuno selectivo que suscita preocupación

    Kylian Mbappé llega al partido con un claro peso en el corazón, tras no haber conseguido marcar con la camiseta del Real Madrid en dos meses. Y lo irónico es que su próximo rival, el Bayern de Múnich, es precisamente el equipo que le impidió ganar la Liga de Campeones cuando jugaba en el París Saint-Germain, según informa el diario español «AS».

    Más allá de las grandes cifras que ha logrado esta temporada con 38 goles, la realidad actual plantea serias dudas: Mbappé ya no es la solución ofensiva esperada. Su último gol se remonta al 8 de febrero contra el Valencia en la Liga española y, desde entonces, su influencia ha disminuido notablemente.

    Lo más llamativo es que los mejores momentos del Real Madrid bajo la dirección de Arbeloa se produjeron en ausencia del astro francés, ya que el equipo logró cinco victorias consecutivas antes de caer ante el Real Mallorca, lo que plantea un gran interrogante sobre su encaje en el sistema actual.

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  • El Real Madrid brilla sin su estrella

    Durante la ausencia de Mbappé, el equipo blanco logró redefinir su identidad técnica, apostando por una mayor densidad en el centro del campo, sobre todo tras el despunte de Federico Valverde y la influencia de Ibrahim Díaz, además de unos roles tácticos más equilibrados.

    El plan parecía claro: el regreso de Mbappé al once titular en detrimento de Díaz, manteniendo el juego colectivo que había mejorado en su ausencia. De hecho, se observaron señales positivas durante la primera parte ante el Mallorca, antes de que las cosas se complicaran más adelante.

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    El partido de las ocasiones perdidas

    En el partido contra el Mallorca, Mbappé no estuvo del todo mal; de hecho, cuajó una buena primera parte, en la que se mostró muy activo y realizó seis disparos, tres de ellos a puerta, pero el portero Leo Roman detuvo todos sus intentos, por lo que siguió sin ver puerta.

    Y aunque su puesto en el once inicial sigue asegurado, la necesidad de recuperar su olfato goleador se ha vuelto urgente, sobre todo ante el descenso del rendimiento colectivo y defensivo del equipo cuando él juega.

  • El enigma de la cohesión ofensiva

    La crisis se complica aún más cuando Mbappé comparte la delantera con Vinícius Jr., ya que la pareja tuvo una actuación discreta ante el Mallorca, sin suponer ninguna amenaza real. A este rompecabezas se le puede añadir un tercer elemento: Jude Bellingham, que acaba de regresar tras una lesión.

    A pesar de su regreso, Arbeloa ha aclarado que Bellingham no estará listo para ser titular ante el Bayern, lo que hace que el peso del ataque recaiga en gran medida sobre la pareja formada por Vinícius y Mbappé.

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    La prueba de la revancha europea

    El enfrentamiento contra el Bayern de Múnich tiene un carácter especial para Mbappé, ya que supone una oportunidad de vengarse de un rival que le ha hecho sufrir la amargura de la eliminación en más de una ocasión, tanto en la final de 2020 como en otros enfrentamientos con la camiseta del París Saint-Germain.

    A pesar de ello, el astro francés también sabe cómo marcarle al gigante alemán, tras haber anotado tres goles en siete enfrentamientos anteriores.

    El Real Madrid afronta este duelo con una verdadera prueba por delante: ¿podrá mantener el equilibrio del equipo con sus tres estrellas? ¿Recuperará Mbappé su olfato goleador en el momento decisivo?

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