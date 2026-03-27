¿Un Mundial sin Lionel Messi? El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, da que hablar

Cuando se le preguntó al seleccionador argentino, Lionel Scaloni, sobre este tema en una rueda de prensa, no supo dar una respuesta clara: «Esa es más bien una pregunta que hay que hacerle a él».

Sin embargo, el técnico de 47 años reiteró que hará todo lo posible «para que esté presente. Creo que, por el bien del fútbol, debe estar presente. Pero no soy yo quien puede decidirlo. Depende de él, de su actitud y de su estado físico».

Scaloni añadió: «Es difícil, porque no solo los argentinos quieren verlo, todo el mundo quiere verlo. Se ha ganado el derecho a tomar esta decisión con tranquilidad. No tenemos prisa. Sabemos que, sea cual sea su decisión, será lo mejor para el equipo y para él».



