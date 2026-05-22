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«Un montón de goles»: Erling Haaland explica qué necesita para ganar el Balón de Oro tras ser considerado el heredero natural de los grandes de todos los tiempos del Balón de Oro, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo
Haaland quedó por detrás de Messi en la votación del Balón de Oro de 2023
Haaland creía que su temporada 2022-23, con 52 goles y un triplete histórico en el Etihad Stadium, le bastaba para ganar el premio.
Sin embargo, la temporada se interrumpió por el Mundial de Catar. Messi, considerado el mejor de la historia, brilló allí, llevó a Argentina al título y, tras una nueva votación, conquistó su octavo Balón de Oro.
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Haaland se prepara para brillar en el Mundial de 2026 con Noruega
Haaland quedó segundo, pero no ha vuelto al podio. Aun así, en Manchester ha mantenido un nivel excepcional: marcó 100 goles en la Premier en solo 111 partidos.
Suma 162 tantos en 198 encuentros con el City y aspira a su tercera Bota de Oro de la Premier. Este verano tendrá la oportunidad de brillar con Noruega en la Copa América, su primer gran torneo internacional desde 1998.
Cómo Haaland, estrella del Manchester City, puede ganar el Balón de Oro
El jugador de 25 años está en el punto de mira, pero ¿conseguirá el Balón de Oro? Al preguntarle a su compatriota noruego Riise, exdefensa del Liverpool en colaboración con BetVictor Online Casino, respondió a GOAL: «Hay muchos jugadores emergentes.
«Creo que Erling debería haberlo ganado hace un par de años. Para lograrlo necesita un sistema que le permita marcar muchos goles. Ahora hay jugadores como Yamal u Olise, que hacen jugadas que encantan al público y llaman más la atención.
Pero si Erling sigue marcando esos goles increíbles, no lo podrán ignorar. Ha hecho muchos esta temporada; dicen que ha tenido una campaña regular, pero sus números son ridículos. Necesita batir el récord de la Premier League y entonces lo ganará».
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La marcha de Guardiola: Haaland se prepara para trabajar con un nuevo entrenador
Tras quedarse el City a punto de ganar la Premier League —superado por el Arsenal— y caer ante el Real Madrid en la Liga de Campeones, Haaland no se ve como favorito al Balón de Oro 2026.
Cuando se le preguntó si el premio formaba parte de sus planes anuales, respondió: «A todos nos importa, pero no conviene pensar en ello. Si tú y tu equipo jugáis bien y ganáis títulos, probablemente apareceréis en la lista».
Mantener esa mentalidad le ayudará a competir de nuevo por el premio. En la temporada 2026-27 jugará con un nuevo entrenador, pues Pep Guardiola pondrá fin a su exitosa etapa de diez años en el Manchester City.