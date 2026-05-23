Mbappé ha usado las redes sociales para lamentar la inminente salida de Alaba del Real Madrid. El contrato del austriaco vence pronto y no se renovará, cerrando una etapa de grandes éxitos en el Bernabéu, con varios títulos, entre ellos la Liga de Campeones.

En una emotiva publicación en Instagram, Mbappé subrayó lo mucho que ha significado para él el veterano defensa durante su tiempo juntos en España: «Hermano mío, es muy difícil cerrar este capítulo contigo», comenzó el francés.