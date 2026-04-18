¡Un misterio del Manchester City! Las medallas del triplete se venden por 30 000 £ y el vendedor aún es anónimo

El lote incluye las medallas de la Premier League, la FA Cup y la Liga de Campeones, que reflejan los tres grandes títulos que el City ganó en 2023. Según la ficha de la subasta, la medalla de la Premier viene en su caja original y lleva grabado en el reverso «Champions 2022-23». La de la Champions, que celebra el primer título europeo del club, lleva inscripción y cinta. La de la FA Cup incluye cinta y estuche original. Se añaden las medallas de la Supercopa de la UEFA y el Mundial de Clubes de la FIFA, logradas ese mismo año, completando así un histórico pleno de títulos.