Decir eso muestra madurez y reflexión, sobre todo a su edad. Además, Kjell Wätjen admite que se lo piensa mucho. «A veces desearía que las cosas no hubieran ido tan bien. También para frenarme a mí mismo y las expectativas que tenía y tengo. Pero en mi caso todo fue demasiado rápido», declaró el joven de 20 años a mediados de octubre en Sport1.
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¡Un mercado de fichajes que no responde a las necesidades! El estancamiento de un «delantero de lujo» es, en gran medida, culpa del propio BVB
El ‘8’, cedido por el Borussia Dortmund al VfL Bochum por un año, debutó con el BVB. Wätjen, sin experiencia profesional, fue lanzado a la piscina por el entrenador Edin Terzic hace dos años, en la jornada 32 contra el FC Augsburgo.
El joven brilló: en el penúltimo partido en casa de Marco Reus, le asistió en el 4-1 provisional jugando como parte ofensiva de un doble seis. «De niño calentaba con él», recordó Wätjen en Sky. «En la pretemporada le mostré las fotos».
Las alabanzas fueron enormes para Wätjen, formado en el BVB desde la categoría sub-10, y la semana siguiente volvió a recibir quince minutos de juego de Terzic. «Kjell ha hecho un partido increíble. ¡Es un futbolista genial!», dijo Reus. El director deportivo Sebastian Kehl añadió: «No se puede tener un debut mejor». Y Terzic elogió: «Su actuación fue extremadamente buena. Se mostró muy valiente y no tardó ni un minuto en meterse en el partido, reclamó balones desde el principio y resolvió situaciones complicadas».
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Nuri Sahin se vio reflejado en Kjell Wätjen
Que un buen partido baste para dividir a un jugador tan joven dice mucho del fútbol profesional y su eco en los medios. Wätjen no cayó en un bache; por eso ahora está en Segunda.
«Veo en Kjell el mismo problema que tuve yo en mi segundo año como profesional», dijo unas semanas más tarde su sucesor, Nuri Sahin, quien le estimaba. «El primer año nadie te conoce, eres la estrella emergente y todos te admiran. El segundo año tienes que rendir».
Sahin le dio dos partidos más, pero esperaba que madurara en la 3.ª división con el sub-23. Cuando Sahin fue destituido y llegó Niko Kovac, ya no hubo margen para la inexperiencia. Wätjen volvió al filial, y algunas lesiones leves frenaron aún más.
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El BVB cede a Wätjen al Bochum, sin tener en cuenta las necesidades del equipo
Aunque al final de la temporada marcó cinco goles en 20 partidos de Tercera, el descenso del filial a la Liga Regional mostró que Wätjen necesitaba un paso intermedio.
Lo encontró en el vecino Bochum, recién descendido de la Bundesliga, y el préstamo se cerró con antelación. Para Wätjen, muy apegado a su tierra y que se mudaba por primera vez de la casa de sus padres en Gevelsberg, a solo 30 kilómetros, parecía un destino ideal.
Sin embargo, el BVB no pareció considerar que en Bochum no había tanta necesidad de un mediocampista como Wätjen. Con menos de dos semanas de vacaciones, se unió al VfL tras disputar el Europeo sub-19 con Alemania en Rumanía.
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Kjell Wätjen tiene un comienzo difícil en el VfL Bochum
Su arranque fue desastroso: el Bochum perdió siete de ocho partidos con Dieter Hecking, y Wätjen fue titular en la mitad. Ya entonces tuvo que actuar en las bandas ofensivas. La mala suerte también influyó: el joven Cajetan Lenz, que solo iba a probar durante la pretemporada, convenció desde el primer momento en el mediocampo y se hizo con la titularidad. Además, Mats Pannewig le ganaba la partida, mientras que el capitán Matus Bero era titular indiscutible y, en la versión más ofensiva, Francis Onyeka resultaba clave para el VfL.
Con Uwe Rösler, su reemplazo, Wätjen mejoró: en otoño vivió una buena racha y marcó su único gol, en el 2-0 ante el Magdeburgo. Lo hizo como suplente del lesionado Gerrit Holtmann en las bandas, donde mostró su fuerza en el juego de carrera, aunque sin alcanzar la punta de velocidad del extremo titular.
Pero el parón invernal le afectó: bajó su nivel justo cuando Holtmann regresó en plena forma. Para Wätjen ya no hubo sitio, sobre todo tras el cambio de estilo de Rösler: balón largo, segunda jugada y pase rápido a las bandas para Holtmann y Farid Alfa-Ruprecht.
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Un año decepcionante en 2026 para Kjell Wätjen
«Tenemos muchas alternativas en sus posiciones y el principio del rendimiento se aplica a todos. Ha tenido un pequeño bajón de rendimiento, algo totalmente normal en los jugadores jóvenes», declaró Rösler a mediados de febrero en Sport1. Sin embargo, valoró la ambición de Wätjen: «En los entrenamientos se entrega al máximo. Hemos hablado largo y tendido. Mentalmente está en buena forma. Le he dicho: sigue así, tu oportunidad llegará. Para mí es un jugador importante con el que me gustaría seguir trabajando más allá de esta temporada, si es posible».
Sin embargo, solo ha sido titular dos veces en 2026 y se ha quedado sin jugar en siete partidos, lo que contradice esas palabras. Es probable que no renueve su contrato, vinculado al BVB hasta 2028, en la Castroper Straße.
No es culpa del propio Wätjen, quien desea quedarse. Sin embargo, el Bochum no puede afrontar un traspaso definitivo ni prolongar la cesión, pues busca reducir el número de jugadores cedidos y dar más minutos a sus propios talentos para revalorizarlos.
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Parece que el BVB volverá a ceder a Kjell Wätjen
Tal y como ha ocurrido ahora con el gran talento Lenz. El joven de 19 años se incorporará pronto al TSG Hoffenheim, y el VfL recibirá algo más de diez millones de euros por él. En la cantera, los próximos rivales de Wätjen ya esperan: Moritz Göttlicher (18), Lasse Isbruch (17) y Tom Meyer (18) son aún jóvenes, pero se espera que pronto tengan más protagonismo en el primer equipo.
En resumen, el acuerdo ha sido positivo para su crecimiento, aunque la cesión no cumplió las expectativas del club. El BVB tiene parte de culpa. Ahora Dortmund debe encontrar una mejor solución con Wätjen.
Si ningún club ofrece un traspaso adecuado, podría volver a cederse. Lo seguro es que quien lo fiche hallará un profesional ejemplar, ambicioso y con gran inteligencia de juego, siempre con una sonrisa y el último en dejar el campo de entrenamiento.
Si se le garantiza la titularidad en la posición de ‘ocho’, ambos saldrán ganando. Ofertas no le faltan; lo único que debe mejorar es la elección del destino.
Kjell Wätjen: resumen de su trayectoria profesional hasta la fecha
Equipo Partidos oficiales Goles Asistencias Borussia Dortmund Sub-17 29 8 12 Borussia Dortmund Sub-19 43 14 11 Borussia Dortmund II 20 5 0 Borussia Dortmund 4 0 0 VfL Bochum 28 1 1