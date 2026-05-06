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¿Un mensaje claro para Arne Slot? El propietario principal del Liverpool, John Henry, advierte a FSG de que «no se conformará con la mediocridad»
Henry lanza una advertencia sobre Anfield
El Liverpool ha sufrido 18 derrotas esta temporada, su peor racha desde la 2014-15 con Brendan Rodgers. Aún opta a la Liga de Campeones, pero el retroceso respecto al título logrado el curso pasado no ha pasado desapercibido para la directiva.
Sus declaraciones llegaron tras el cese del mánager de los Boston Red Sox, Alex Cora, por el mal arranque en la MLB. En un correo al Sports Business Journal, el empresario de 76 años comparó sus franquicias: pese al descontento de los aficionados, la directiva debe reforzar su compromiso con la victoria.
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El enfoque de FSG ante la presión
Al reflexionar sobre la propiedad de clubes y la presión desde las gradas, Henry recordó el descontento de la afición del Liverpool. «Los aficionados se frustran. Los Sox jugaron fatal en sus primeros 25 partidos», escribió. «Recuerdo que, mientras les ganábamos 7-0 al Manchester United, pasó un avión con un cartel que decía: "¡FSG FUERA!"». Eso no significa ignorarlos, sino trabajar más duro y no conformarse con la mediocridad. Hay que ganar».
Interés de otros clubes en Arne Slot
A pesar de sus problemas en la liga local, la reputación de Slot en Europa se mantiene intacta gracias a sus logros con el Feyenoord en la Eredivisie. El Ajax mostró interés en repatriarlo, pero el técnico de 47 años rechazó la oferta. El club busca un sucesor fijo para el interino Óscar García y veía a Slot como candidato ideal. Sin embargo, el técnico rechazó la oferta. Slot está comprometido con su proyecto en Anfield, donde tiene contrato hasta 2027.
- AFP
El camino que tienen por delante los Reds
La temporada acaba y el foco está en un verano de fichajes. Slot debe renovar una plantilla que ha mostrado cansancio e irregularidad. La insistencia pública del propietario en evitar la mediocridad sugiere que habrá dinero, pero también expectativas muy altas. Para un club acostumbrado a competir en todos los frentes, una temporada con más de diez derrotas es inaceptable para la directiva de Boston.
Para asegurar el regreso a la Liga de Campeones, debe superar los últimos obstáculos de la temporada. Bajo la atenta mirada de la propiedad, Slot tiene poco margen de error: este fin de semana visita al Chelsea en un duelo clave de la Premier.