AFP
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Un jugador del Tottenham recibe un brutal cero, y Jamie O'Hara critica a su «lamentable» exequipo tras perder contra el Sunderland
O'Hara no se anda con rodeos
El excentrocampista del Tottenham Jamie O'Hara criticó sin rodeos a la plantilla tras perder por la mínima en el Stadium of Light.
Tras el encuentro, el comentarista calificó de «lamentable» al grupo y le reprochó la falta de garra para pelear la permanencia.
Su frustración llegó al culmen al otorgar un cero al delantero Dominic Solanke, y un uno a Richarlison y Randal Kolo Muani, además de un dos a Conor Gallagher y Destiny Udogie.
En otro tuit, añadió: «Otra actuación vergonzosa de los Spurs; la falta de calidad de estos jugadores es increíble. He visto mejores actuaciones en ligas no profesionales, no veo nada que indique que seamos capaces de mantenernos en la categoría».
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La extraña afirmación de De Zerbi como entrenador
Tras la indignación de aficionados y comentaristas, el nuevo entrenador, De Zerbi, ofreció una curiosa perspectiva. El exentrenador del Brighton sugirió que, en las próximas semanas, su papel sería más terapéutico que técnico.
Tras el partido, el italiano declaró: «Puedo ser un hermano mayor o un padre; no necesitan un entrenador. Ya saben jugar bien y lo harán cuando recuperen la confianza. Mi labor es ayudarlos fuera del campo».
Un disparo desviado hunde a los Spurs
El partido se decidió por un golpe de suerte al cumplirse la hora de juego. En la primera parte, el Tottenham creó pocas ocasiones claras, y el Sunderland abrió el marcador cuando un disparo de Nordi Mukiele se desvió tras rebotar en un defensa, dejando sin reacción al portero Antonin Kinsky.
De Zerbi insistió en que su equipo fue víctima de la mala suerte más que de un mal juego y declaró: «Lo siento porque no merecíamos perder. Hicimos un buen partido, quizá no suficiente para ganar, pero tuvimos mala suerte en algunas situaciones de la primera parte. No puedo decir nada a los jugadores porque lo dieron todo en cuanto a actitud y espíritu».
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La lesión de Romero agrava la situación
La tarde empeoró para los visitantes cuando el capitán Cristian Romero tuvo que dejar el campo tras chocar con su portero. El defensa argentino, visiblemente afectado y llorando, se marchó del terreno de juego, lo que ha despertado el temor a una baja prolongada que podría afectar a club y selección.
Sin triunfos desde hace 105 días, el Tottenham no puede permitirse perder a su líder.