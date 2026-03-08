Getty Images Sport
Un jugador del Oxford United fallece trágicamente a los 15 años tras sufrir un colapso durante un partido de la academia
Oxford anuncia la muerte de un jugador de la academia
Según informa The Guardian, Aplin ha fallecido tras sufrir un colapso durante un partido disputado el fin de semana. El grave incidente médico tuvo lugar el sábado durante un partido de la academia femenina contra el Fulham, celebrado en el centro de entrenamiento Horspath de Oxford.
El club confirmó oficialmente la noticia el domingo en un comunicado que comenzaba así: «Todos los miembros del Oxford United expresamos nuestro más sincero pésame y nuestros pensamientos están con la familia, los amigos, las compañeras de equipo y los entrenadores de Amelia».
Sistema de asistencia médica y apoyo al club
Oxford también expresó su gratitud hacia quienes ayudaron a Aplin en el lugar del suceso, afirmando: «Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento por los esfuerzos del personal médico del Oxford United y del Fulham Football Club, así como de los servicios de emergencia. El club ofrecerá apoyo a la familia de Amelia, a los jugadores, a los entrenadores y al personal afectados por este trágico suceso. Pedimos que se respete la privacidad de la familia en estos momentos tan difíciles».
Homenaje de la Asociación de Fútbol y aplazamiento del partido
La Asociación de Fútbol publicó un homenaje tras conocerse la noticia. Un portavoz de la FA declaró: «Estamos profundamente entristecidos por el trágico fallecimiento de Amelia. Nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y todas las personas relacionadas con el Oxford United Women en estos momentos tan difíciles».
El Oxford anunció el domingo que se posponía su partido de la tercera división femenina contra el Real Bedford. El Oxford ocupa actualmente el cuarto puesto de la FA Women's National League Southern Premier Division. La liga declaró que estaba «profundamente entristecida» por la muerte de Aplin y que «seguiría apoyando al club».
El Fulham y el Manchester United comparten sus condolencias.
El Fulham, equipo rival en el partido de la academia del sábado, también expresó sus condolencias: «Todos en el Fulham Football Club estamos conmocionados y entristecidos por esta noticia. Nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de Amelia, y con todos los relacionados con el Oxford United FC».
Otros clubes de fútbol de diferentes divisiones también han enviado mensajes de apoyo en las redes sociales, entre ellos el Manchester United Women, que escribió en X: «Enviamos nuestras condolencias a los seres queridos de Amelia y a la familia del Oxford United en estos momentos tan tristes».
