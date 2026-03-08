Un jugador del Oxford United fallece trágicamente a los 15 años tras sufrir un colapso durante un partido de la academia

Según informa The Guardian, Aplin ha fallecido tras sufrir un colapso durante un partido disputado el fin de semana. El grave incidente médico tuvo lugar el sábado durante un partido de la academia femenina contra el Fulham, celebrado en el centro de entrenamiento Horspath de Oxford.

El club confirmó oficialmente la noticia el domingo en un comunicado que comenzaba así: «Todos los miembros del Oxford United expresamos nuestro más sincero pésame y nuestros pensamientos están con la familia, los amigos, las compañeras de equipo y los entrenadores de Amelia».