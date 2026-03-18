Lennart Karl, la gran promesa del Bayern de Múnich, puede estar muy contento por su primera convocatoria con la selección alemana absoluta.
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¿Un indicio de la convocatoria para el Mundial? Julian Nagelsmann parece convocar por primera vez a una gran promesa de la Bundesliga para la selección alemana
Según un artículo publicado en el diario *Bild*, el seleccionador alemán Julian Nagelsmann convocará por primera vez al jugador de 18 años para los dos partidos amistosos que se disputarán en Suiza (27 de marzo) y contra Ghana (30 de marzo). Nagelsmann dará a conocer su convocatoria para los dos últimos partidos internacionales antes de la fase final de preparación para el Mundial de 2026 el jueves por la tarde (19 de marzo) a las 14:00 horas.
En las últimas semanas y meses, muchos habían pedido la convocatoria de Karl. Por ejemplo, el jugador con más partidos internacionales de la historia, Lothar Matthäus, exigió que se llevara al talentoso delantero al Mundial: «Es alguien a quien hay que llevar, porque es capaz de dejar su huella en un partido en muy poco tiempo. [...] Por sus habilidades especiales, tiene que ir al Mundial», había dicho Matthäus ya a mediados de enero en Sky.
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Lennart Karl había debutado con la selección alemana sub-21 en noviembre
Karl había dado el salto al primer equipo del Bayern el verano pasado y se convirtió en una de las revelaciones de esta temporada de la Bundesliga. Especialmente en otoño, el joven brilló una y otra vez, lo que ya entonces hizo que se escucharan voces a favor de su primera convocatoria para la selección absoluta.
Sin embargo, en noviembre Nagelsmann aún no lo convocó; en su lugar, el entonces joven de solo 17 años fue convocado por primera vez para la selección sub-21, donde convenció desde el primer momento. En su debut en el partido de clasificación para la Eurocopa sub-21 contra Malta (6-0), Karl marcó un doblete; unos días más tarde, adelantó a la selección juvenil alemana en la victoria por 2-0 en Georgia.
Desde que Jamal Musiala, que había estado lesionado durante mucho tiempo, regresó a principios de año, el tiempo de juego de Karl en el Bayern se ha reducido ligeramente. No obstante, el zurdo sigue jugando con regularidad; en total, esta temporada suma siete goles y cinco asistencias en 32 partidos.
Aumentan las posibilidades de Lennart Karl de participar en el Mundial
Con su convocatoria para los partidos internacionales de marzo, aumentan las posibilidades de Karl de participar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Al fin y al cabo, Nagelsmann destacó a principios de marzo en una entrevista con la revista «kicker» que la convocatoria para los partidos contra Suiza y Ghana «ya se parecerá mucho» a la selección para el Mundial. «Por supuesto, aún pueden producirse cambios después, pero, en general, la idea básica es que la convocatoria de marzo y la de la Copa del Mundo sean muy similares», había dicho Nagelsmann.
Karl podría debutar con la selección el 27 de marzo en Basilea, donde la selección alemana visitará a Suiza, participante en el Mundial. Tres días después, Alemania se enfrentará en Stuttgart a Ghana, entrenada por el exjugador de la Bundesliga Otto Addo, que también se ha clasificado para el Mundial.
Justo antes del inicio del torneo, Alemania se enfrentará a Finlandia (31 de mayo) y a la coanfitriona EE. UU. (6 de junio), antes de que el Mundial comience para la selección alemana el 14 de junio con el primer partido de la fase de grupos contra Curazao. Otros rivales de la fase de grupos son Costa de Marfil (20 de junio) y Ecuador (25 de junio).
Los próximos partidos de la selección alemana
Fecha
Concurso
Partido
Viernes, 27 de marzo, 20:45 h
Partido amistoso
Suiza contra Alemania
Lunes, 30 de marzo, 20:45 h
Partido amistoso
Alemania contra Ghana
Domingo, 31 de mayo, 20:45 h
Partido amistoso
Alemania contra Finlandia
Sábado, 6 de junio, 20:30 h
Partido amistoso
EE. UU. contra Alemania
Domingo, 14 de junio, 19:00 h
Mundial 2026
Alemania contra Curazao
Sábado, 20 de junio, 22:00 h
Mundial 2026
Alemania contra Costa de Marfil
Jueves, 25 de junio, 22:00 h
Mundial 2026
Alemania contra Ecuador