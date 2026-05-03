¿¡Un impulso para Trent Alexander-Arnold?! El Real Madrid prescindirá de Dani Carvajal, seis veces campeón de la Liga de Campeones

Una fractura en el pie margina a Carvajal de los últimos partidos nacionales y, con ello, de la selección española para el Mundial. Alexander-Arnold, con un primer año complicado por lesiones en el tendón de la corva y un desgarro muscular, tampoco ha brillado. Aun así, el inglés ha jugado 26 partidos y superado los 1.500 minutos entre La Liga y la Liga de Campeones. El cuerpo médico calcula que Carvajal necesitará de dos a tres semanas de recuperación, pero ya no le queda tiempo para recuperar su puesto antes de que venza su contrato.