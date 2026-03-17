AFP
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Un impulso inesperado para el Tottenham: un jugador clave regresa de su lesión dos meses antes de lo previsto, lo que podría dar un nuevo impulso a las esperanzas de remontada en la Liga de Campeones
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Una recuperación oportuna para una estrella que se había quedado fuera de juego
El regreso de Bergvall a los entrenamientos el martes por la mañana sorprendió al cuerpo médico del Tottenham. En un principio, se esperaba que el joven se perdiera la mayor parte de la primavera tras someterse a una operación en enero para tratar una lesión de tobillo. El centrocampista participó en los entrenamientos con todo el equipo, mientras este se prepara para el difícil partido de vuelta de los octavos de final contra el Atlético. Aunque los Spurs deben remontar un abultado 5-2 en el global de la eliminatoria frente al gigante español, el regreso de Bergvall aporta una profundidad muy necesaria a un centro del campo que ha tenido dificultades.
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Tudor se enfrenta a un dilema a la hora de elegir
El entrenador interino Tudor también ha recibido un refuerzo defensivo con el regreso de Cristian Romero a los entrenamientos del primer equipo, tras la ausencia del argentino en el empate 1-1 ante el Liverpool. Romero se vio obligado a perderse el desplazamiento a Anfield tras chocar cabezas con su compañero Joao Palhinha durante la derrota en el partido de ida ante el Atlético, un incidente que Tudor destacó como una prueba más de la «increíble» mala suerte del Tottenham. Aunque el empate contra los Reds supuso la primera vez que los Spurs evitaban la derrota bajo el mando de Tudor, tuvieron que afrontar el partido sin Romero ni Palhinha debido a los estrictos protocolos de conmoción cerebral. A pesar de su regreso al césped, Romero aún deberá ser evaluado minuciosamente según esas mismas directrices médicas antes de que se le autorice a volver a la competición.
Llegan refuerzos mientras los Spurs luchan en dos frentes
La enfermería del Spurs se va despejando, más allá de Bergvall, en un momento crucial de la temporada. Tras cumplir una sanción en la liga nacional, Micky van de Ven ya puede jugar en Europa, y Destiny Udogie se ha reincorporado al grupo principal tras una lesión en el tendón de la corva. Sin embargo, una fiebre persistente mantuvo a Conor Gallagher fuera de la última sesión, y Palhinha se limitó a realizar trabajo individual.
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En busca de un milagro europeo antes de la recta final por la permanencia
Los Spurs siguen teniendo por delante la titánica tarea de remontar una desventaja de tres goles frente al Atlético, sobre todo sin Richarlison, sancionado. A pesar del desalentador marcador, el ánimo se ha visto reforzado por el oportuno regreso de jugadores clave como Bergvall y Van de Ven. Aunque la permanencia en la Premier League sigue siendo la prioridad, lograr un milagro europeo supondría un impulso psicológico vital para el resto de la temporada.
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