Un icono de la Premier League aconseja a Cole Palmer que abandone el «tóxico» Chelsea ante los rumores de su fichaje por el Manchester United

El exjugador del Manchester City ha expresado su preocupación por el ambiente en el vestuario de Stamford Bridge, que podría perjudicar el desarrollo de las jóvenes estrellas del Chelsea. Barry sugirió que jugadores como Palmer quizá tengan que buscar otro equipo para cumplir sus ambiciones.

«Todo jugador quiere un vestuario estable», dijo Barry a Midnite. «Si el ambiente es tóxico, cuesta entrenar y rendir cada día. El vestuario es muy fuerte, pero si dos o tres jugadores dudan del entrenador o de sus métodos, esa inquietud se extiende y afecta al rendimiento de todo el equipo. Si eso ocurre en el Chelsea, el vestuario sufre».