¿Un historial lleno de escándalos, la suspensión de Nagelsmann y, aun así, «un ejemplo para todos»? Por qué Antonio Rüdiger acapara toda la atención en los partidos internacionales

Nagelsmann, por el contrario, salió en su defensa. Dijo que Rüdiger es un tipo que «polariza», de quien «se saca más partido que de otros». El capitán de Alemania, Joshua Kimmich, también defendió a su compañero: «Toni es, por supuesto, un jugador muy importante para nosotros. A veces tengo la sensación de que en Alemania nos olvidamos de lo que Toni ha aportado en los últimos tres o cuatro años». Rüdiger es alguien «en quien se puede confiar y a quien puedes sacar en cualquier partido sin que, como compañero, tengas que preocuparte por ello ni sentirte incómodo». El entrenador del Real Madrid, Arbeloa, fue incluso un paso más allá en sus elogios. «Si me preguntáis, me gustaría hacer una estatua de Rüdiger y ponerla en el jardín», dijo, y describió a su pupilo como «un ejemplo para todos».
Rüdiger es un jugador que suscita fuertes reacciones en muchos y cuya mentalidad tiene tanto aspectos positivos como negativos. Tampoco es, ni mucho menos, el culpable en todas las historias, como por ejemplo tras el partido contra Eslovaquia, cuando tanto él como Nnamdi Collins y Jonathan Tah fueron objeto de insultos racistas en Internet por parte de personas sin escrúpulos.
No obstante, el dos veces ganador de la Liga de Campeones quiere asumir su responsabilidad y anunció que mejorará: «El debate me demuestra una vez más que tengo una responsabilidad que, en algunos momentos, no he sabido asumir. Me tomo en serio las críticas serias y objetivas, porque yo mismo sé que he tenido momentos que se han pasado de la raya. No quiero ser un foco de tensión, sino aportar estabilidad y seguridad».
El papel que desempeñará el jugador de 33 años en el futuro en la selección nacional y en el Mundial podría quedar ya de manifiesto en los próximos partidos internacionales contra Suiza (27 de marzo) y Ghana (30 de marzo). Para casi ningún otro jugador estas dos actuaciones tienen tanta importancia para su futuro en la selección alemana. Sin embargo, él mismo las afronta con tranquilidad y, aunque la decisión fuera en su contra y a favor de Schlotterbeck y Tah, se pondría al servicio del equipo. Así lo volvió a subrayar ante la revista kicker.
«Jona y Nico están jugando muy bien esta temporada y, sobre todo, de forma muy constante», dijo Rüdiger, pero también dejó claro: «Durante un Mundial necesitamos de todos modos más de once jugadores, y más aún este verano. Las condiciones serán muy exigentes, pero también lo serán los desplazamientos y el número algo mayor de partidos».
Para él, por tanto, está claro: «Si Julian me necesita, estaré ahí, ya sea en el once inicial o saliendo desde el banquillo, para asegurar el resultado».
Una declaración que Nagelsmann seguramente acogerá con agrado.