Un grupo de aficionados armados irrumpió en el centro de entrenamiento del Reims para amenazar a jugadores y personal tras el empate en la Ligue 2, mientras el club expresaba su «profunda consternación»

Tras el empate 2-2 en casa del Laval, un grupo de aficionados hostiles irrumpió presuntamente en las instalaciones del club. La directiva emitió un comunicado oficial que detallaba los hechos.

«Durante la noche del viernes al sábado, individuos que se identificaron como Ultrem, algunos encapuchados y armados con armas improvisadas, irrumpieron en nuestro Centre de Vie Raymond Kopa para esperar al equipo a su regreso de Laval», reza el comunicado. «Este tipo de comportamientos son intolerables y han conmocionado profundamente a todo el club».