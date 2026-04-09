Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Leon GoretzkaGetty
Christian Guinin

Traducido por

Un gran club pasa a la ofensiva: al parecer, Leon Goretzka ha recibido una oferta excepcional tras su salida del Bayern de Múnich

Bundesliga
L. Goretzka
Fichajes
Serie A
Bayern Múnich
AC Milán

Un club de primera división busca convencer a Leon Goretzka, del Bayern de Múnich, para que firme el contrato.

Según la Gazzetta dello Sport, el AC Milan busca fichar al internacional alemán y le ofrece condiciones muy atractivas.

  • Según estas informaciones, el club de la Serie A le ofrecería a Goretzka un contrato de tres años, a pesar de que ya tiene 31 años, con un salario de cinco millones de euros por temporada. En total, el centrocampista podría ganar 15 millones de euros con los rossoneri si cumple el contrato, cifra muy superior a la que otros clubes podrían ofrecerle en acuerdos más cortos.

    No obstante, aún no ha tomado una decisión. Aunque un acuerdo podría alcanzarse rápido si las negociaciones avanzan, Goretzka se centra en lo que queda de temporada con el Bayern, donde puede ganar la Bundesliga, la Copa DFB y la Liga de Campeones.

    «Me siento honrado por el interés de otros grandes clubes, pero he decidido acabar la temporada en el Bayern. Estoy convencido de que podemos ganar todos los títulos este año», aclaró recientemente el propio Goretzka.

    • Anuncios
  • goretzka(C)Getty Images

    Varios clubes de primera división quieren fichar a Goretzka gratis.

    Desde hace meses se sabe que su etapa en el campeón alemán acabará este verano. A finales de enero, el Bayern confirmó que no renovaría el contrato del centrocampista, que expira este año. Por tanto, Goretzka se irá gratis.

    En las últimas semanas se ha vinculado a Goretzka con Milan, Arsenal, Fenerbaçe, Juventus, Atlético de Madrid, Nápoles e Inter.

    Llegó en 2018 procedente del Schalke 04 y, pese a los rumores de salida, se mantuvo fiel al club bajo todos los entrenadores. Bajo las órdenes de Vincent Kompany, ha jugado 39 partidos esta temporada, con dos goles y dos asistencias.

  • Leon Goretzka: estadísticas y datos de rendimiento

    Club

    Partidos

    Goles

    Asistencias

    FC Bayern

    303

    48

    50

    Schalke 04

    147

    19

    16

    VfL Bochum

    36

    4

    8

Serie A
AC Milán crest
AC Milán
MIL
Udinese crest
Udinese
UDI
Bundesliga
St.Pauli crest
St.Pauli
FCP
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB