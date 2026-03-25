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¡Un gran cambio para Kylian Mbappé! El delantero del Real Madrid se dispone a dejar Nike tras casi 20 años, en plena Copa del Mundo, mientras las grandes marcas se disputan su patrocinio
La etapa de Mbappé en Nike llega a su fin
La relación entre Kylian Mbappé y Nike se remonta a casi 20 años, desde que el francés tenía tan solo ocho años. Sin embargo, según informa Le Parisien, el capitán de la selección francesa se está planteando seriamente un cambio de aires cuando su contrato actual expire el 30 de junio. Este momento es especialmente delicado, ya que coincide con la celebración del Mundial de 2026, un evento en el que Mbappé será el centro de atención mundial mientras juegue con Les Bleus.
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Medidas de emergencia para el Mundial
Para evitar un desastre de marketing durante el torneo, Nike y la Federación Francesa de Fútbol (FFF) habrían acordado una prórroga de un mes. Esto garantiza que Mbappé represente al emblemático «swoosh» durante toda la competición en Norteamérica. Sin embargo, las perspectivas a largo plazo apuntan a una ruptura inminente. Como icono mundial del Real Madrid, el entorno de Mbappé cree que su valor de mercado supera ahora con creces las condiciones de su contrato de hace una década, lo que ha desencadenado una búsqueda de alto riesgo de un nuevo patrocinador principal.
Adidas y Under Armour lideran la carrera
A medida que se acerca la fecha límite, los gigantes del mundo del deporte se están posicionando para dar el golpe. Adidas, rival histórico de Nike, ya intentó anteriormente atraer a Mbappé con una oferta que, según se informa, superaba en 20 millones de euros su anterior contrato con Nike. Aunque aquel intento no tuvo éxito en su momento, la marca alemana ha vuelto ahora a la mesa de negociaciones con renovado ímpetu.
No son los únicos interesados, ya que Under Armour y otros importantes fabricantes de equipamiento también están siguiendo de cerca la situación. La batalla por el fichaje de Mbappé representa algo más que un simple contrato de botas; es una lucha por la imagen más comercial del fútbol mundial tras su sonado fichaje por el Real Madrid.
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Una incursión inesperada en el mercado informal
En una jugada que recuerda al salto de Roger Federer a Uniqlo, los informes apuntan a que Mbappé podría orientarse hacia una colaboración centrada en el estilo de vida. Como es bien sabido, Federer puso fin a su colaboración con Nike en 2018 tras 24 años, habiendo comenzado con la marca a los 13 años, en 1994.
Ahora, según se informa, uno de los tres principales candidatos para Mbappé no es un fabricante deportivo tradicional, lo que apunta a un giro similar hacia el mercado «casual». Tanto si elige a un gigante del fútbol como a un icono de la moda, el Mundial de 2026 marca un punto de inflexión definitivo en la imagen de marca global de Mbappé para la próxima década.