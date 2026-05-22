Gracias a un golazo, el Rot-Weiss Essen puede soñar más que nunca con volver a la 2.ª Bundesliga tras casi 20 años. En la ida de la eliminatoria de ascenso ante el SpVgg Greuther Fürth, el equipo de la cuenca del Ruhr ganó 1-0 y viajará el martes a Franconia para la vuelta con una ventaja alentadora.

Torben Müsel (62’) marcó de falta para el tercero de la Tercera División y desató la locura en la Hafenstraße, mientras que el Fürth, cada vez más cerca del descenso, deberá reaccionar en el regreso a casa para evitar caer a la Tercera División por primera vez desde 1997.