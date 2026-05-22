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SID

Traducido por

¡Un golazo y una iniciativa de los aficionados totalmente alucinante! El Rot-Weiss Essen llama a la puerta de la 2.ª división tras «robarle el gol al poste»

2. Bundesliga Clasificación
RW Essen vs Greuther Fuerth
RW Essen
Greuther Fuerth

El Rot-Weiss Essen dio un paso hacia la 2.ª división en el partido de ida contra el Greuther Fürth. La afición del RWE llamó la atención con una loca iniciativa.

Gracias a un golazo, el Rot-Weiss Essen puede soñar más que nunca con volver a la 2.ª Bundesliga tras casi 20 años. En la ida de la eliminatoria de ascenso ante el SpVgg Greuther Fürth, el equipo de la cuenca del Ruhr ganó 1-0 y viajará el martes a Franconia para la vuelta con una ventaja alentadora.

Torben Müsel (62’) marcó de falta para el tercero de la Tercera División y desató la locura en la Hafenstraße, mientras que el Fürth, cada vez más cerca del descenso, deberá reaccionar en el regreso a casa para evitar caer a la Tercera División por primera vez desde 1997.

  • Antes del partido, los ultras del RWE exhibieron en su grada un poste de portería supuestamente robado al MSV Duisburg, rodeado de dos pancartas: «MSV: se acabó el sueño» y «Vuestro poste en nuestro maletero».

    Precisamente en ese poste falló Rasim Bulic, solo, en el descuento final ante el Viktoria Köln, lo que facilitó que Essen alcanzara la promoción. 

    Un triunfo habría clasificado al MSV, pero el error de Bulic dejó a las cebras empatando, mientras que el RWE marcó en el descuento ante Ulm.

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  • El Rot-Weiss Essen está a punto de volver a la 2.ª división tras 14 años en el fútbol amateur.

    Tras años de descensos, quiebra y fracasos, el Essen ascendió a la 3.ª Liga en 2022, 14 años después de su última aparición en el fútbol profesional. El campeón de 1955 vivió una gran euforia pese a sus altibajos en la recta final del torneo. En una primera parte intensa, Jannik Dehm, del Fürth, golpeó el larguero (16’).

    Fue una de las pocas ocasiones claras en un duelo equilibrado y previsible. El Fürth, que se había salvado en la última jornada de la Segunda División al vencer al Fortuna Düsseldorf (3-0) y alcanzar el puesto 16, apenas generó peligro. El Essen estuvo más cerca de marcar y, tras un disparo que Kaito Mizuta (58’) no acertó a rematar, Müsel no dejó escapar la oportunidad a balón parado. El Essen mantuvo el ímpetu ofensivo hasta el final.

2. Bundesliga Clasificación
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