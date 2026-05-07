Un golazo y un héroe inesperado: el SC Friburgo logra un milagro histórico y se clasifica para la final de la Europa League

El Friburgo venció 3-1 (2-0) al Sporting de Braga en la vuelta de semifinales de la Europa League y, tras remontar el 1-2 de la ida, jugará la final el 20 de mayo en Estambul. Solo el Aston Villa queda entre el equipo alemán y el título.

«Me he quedado sin voz de tanto gritar», declaró Matthias Ginter en RTL. «Solo nos queda dar el último paso. Ahora nos espera el partido más importante de la historia del club. Para Friburgo es algo único».

Lukas Kübler (19’, 72’) y Johan Manzambi (41’) desataron la locura en la grada, mientras que Pau Victor (79’) recortó para el Braga, que jugó casi todo el partido con diez por la roja a Mario Dorgeles (6’). El conjunto de Schuster se apoyó en su gran fortaleza como local: el Sport-Club ha ganado sus siete partidos en casa en esta Europa League.

«Sabemos de lo que somos capaces», afirmó el portero Noah Atubolu en RTL, y pronosticó «una batalla». El SC no pudo contar con Yuito Suzuki. El japonés se había fracturado la clavícula derecha el domingo en el empate 1-1 de la Bundesliga contra el Wolfsburgo, por lo que Schuster alineó al veterano Nicolas Höfler en su lugar.