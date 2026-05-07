Antes del pitido final, la afición del Friburgo ya celebraba en las gradas. Al confirmarse el pase histórico a la final, la locura se desató: los jugadores se abrazaron, el entrenador Julian Schuster lloró y los hinchas invadieron el campo. El SC Friburgo ha alcanzado su sueño: Estambul. ¡Y está a punto de completar su cuento de hadas europeo!
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Un golazo y un héroe inesperado: el SC Friburgo logra un milagro histórico y se clasifica para la final de la Europa League
El Friburgo venció 3-1 (2-0) al Sporting de Braga en la vuelta de semifinales de la Europa League y, tras remontar el 1-2 de la ida, jugará la final el 20 de mayo en Estambul. Solo el Aston Villa queda entre el equipo alemán y el título.
«Me he quedado sin voz de tanto gritar», declaró Matthias Ginter en RTL. «Solo nos queda dar el último paso. Ahora nos espera el partido más importante de la historia del club. Para Friburgo es algo único».
Lukas Kübler (19’, 72’) y Johan Manzambi (41’) desataron la locura en la grada, mientras que Pau Victor (79’) recortó para el Braga, que jugó casi todo el partido con diez por la roja a Mario Dorgeles (6’). El conjunto de Schuster se apoyó en su gran fortaleza como local: el Sport-Club ha ganado sus siete partidos en casa en esta Europa League.
«Sabemos de lo que somos capaces», afirmó el portero Noah Atubolu en RTL, y pronosticó «una batalla». El SC no pudo contar con Yuito Suzuki. El japonés se había fracturado la clavícula derecha el domingo en el empate 1-1 de la Bundesliga contra el Wolfsburgo, por lo que Schuster alineó al veterano Nicolas Höfler en su lugar.
El SC Friburgo saca el máximo partido a su superioridad numérica
Apoyado por sus ruidosos aficionados, el Friburgo dominó desde el inicio. A los seis minutos quedó con diez: Dorgeles, autor del gol de la ida para el Braga, derribó a Jan-Niklas Beste cuando se plantaba solo ante la portería y el árbitro Davide Massa le mostró la roja.
A partir de ahí, el Braga destacó más por las pérdidas de tiempo que por sus acciones ofensivas, mientras que la presión del Friburgo no dejó de aumentar; el gol no se hizo esperar: Kübler envió un centro despejado demasiado corto hacia la portería portuguesa, el balón rebotó entre el lateral derecho y un rival y acabó entrando en la red.
El Friburgo siguió presionando con calma, y amplió la ventaja: Manzambi entró por la izquierda y colocó el balón en la escuadra derecha desde 20 metros. Así dio la vuelta al marcador de la ida, aunque antes del descanso Víctor Gómez golpeó el poste (45’+1).
En la reanudación el Sport-Club buscó cerrar el partido: Grifo golpeó el poste (47'), Ginter lanzó raso y por poco (49') y Hornicek despejó in extremis un tiro de Manzambi (53').
Ante 33.700 espectadores, entre ellos el exseleccionador alemán Joachim Löw, el Braga no se rindió: Jean-Baptiste Gorby (58’) y Joao Moutinho (69’) fallaron el empate. Kübler amplió la ventaja de cabeza, y el Braga respondió para mantener la emoción.