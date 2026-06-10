¡Un futbolista de tercera división brilla en la Premier League! Cómo Luke O'Nien pasó de la séptima división a la Copa de Europa y se convirtió en una leyenda del club

Este jugador de 31 años tiene razón: la próxima será su novena temporada con el AFC Sunderland. Los Black Cats debutarán en la Europa League, algo que no ocurría desde hace 53 años.

El club, recién ascendido y bien financiado, acabó séptimo tras ganar 2-1 al Chelsea en la última jornada de la Premier. O'Nien fue clave.

El defensa dio la asistencia del 2-0 provisional, su primera en la máxima categoría, donde debutó este curso. Aunque llegó al club en 2018, cuando militaba en tercera división, O’Nien no era entonces un jugador relevante.