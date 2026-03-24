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«Un final bonito»: la estrella del Manchester City da a entender que podría marcharse este verano tras ganar la final de la Carabao Cup
El defensa holandés se plantea abandonar el Etihad
Ake ha admitido que no tiene claro cuál será su futuro en el City más allá de la presente temporada. El jugador de 31 años ha sido una figura clave en el equipo de Pep Guardiola desde que llegó procedente del Bournemouth en 2020, y ha disputado 172 partidos con el club. Sin embargo, la combinación de lesiones recurrentes y una menor participación esta temporada ha avivado los rumores sobre su futuro. El internacional holandés se ha visto relegado al margen de la plantilla, siendo titular en solo cuatro de sus 14 partidos en la Premier League.
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¿Un mensaje de despedida?
Al reflexionar sobre la victoria por 2-0 en la final de la Carabao Cup contra el Arsenal, celebrada el domingo en Wembley, Ake insinuó que la conquista del trofeo podría suponer su última actuación con la camiseta del City. Cuando se le preguntó por sus planes de cara al próximo mercado de fichajes de verano, el defensa ofreció una respuesta reveladora.
«No tengo ni idea, pero ganar la Carabao sin duda sería un bonito final», declaró Ake al Algemeen Dagblad mientras se encontraba concentrado con la selección. «Él [Guardiola] dijo que estaba muy orgulloso de mí y que había hecho un partido de primera. Hemos pasado por muchas cosas juntos en los últimos seis años».
Posible traslado a España
Mientras Ake reflexiona sobre su próximo paso, un reportaje de Sport ha relacionado al Barcelona, uno de los grandes de La Liga, con el fichaje de este experimentado defensa central. Dado que el City podría estar buscando renovar sus opciones defensivas y equilibrar sus cuentas, una venta en el mercado de verano de 2026 se considera cada vez más como un desenlace realista para todas las partes. El informe también afirma que el director deportivo del Barça, Deco, es un admirador de Ake desde hace tiempo, mientras que Catalunya Radio sugiere que los blaugranas creen que el City podría estar dispuesto a dejarlo marchar por una «buena» cantidad, sin especificar una cifra.
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¿Y ahora qué?
Por ahora, Ake vuelve a centrar su atención en la escena internacional al incorporarse a la selección holandesa de Ronald Koeman para disputar los amistosos contra Noruega y Ecuador. Después, intentará terminar la temporada con el City por todo lo alto antes de decidir su futuro.