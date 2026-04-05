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Real Madrid CF v Real Betis Balompie - La Liga EA SportsGetty Images Sport

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Un fichaje brasileño que hace las delicias del Real Madrid

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Real Madrid
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Natan
España

El Real Madrid tiene previsto reforzar su defensa con un fichaje brasileño destacado durante el próximo mercado de verano.

Según la web Fichajes, el Real Madrid tiene como objetivo fichar al brasileño Natan, defensa del Real Betis.

Natan tiene 25 años y tiene contrato con el Real Betis hasta el verano de 2030.

Natan no ha pasado desapercibido para el Real Madrid, que busca reforzar su defensa con un jugador sólido y con capacidad de mejora.

Los responsables del Real Madrid consideran que el fichaje de Natan supondrá un gran refuerzo a corto y largo plazo, gracias a su edad, su nivel actual y su potencial de futuro.

  • Real Madrid CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Natan aporta solidez a la defensa del Real Betis

    Natan está viviendo los mejores momentos de su carrera, aportando solidez, fuerza y seguridad en el centro de la defensa del Real Betis.

    Quizás su capacidad para leer el juego, su dominio en el juego aéreo y su fiabilidad en los duelos individuales lo hayan convertido en uno de los defensas más destacados de la Liga española.

    Además, el rendimiento de Natan ha sido decisivo para que el Real Betis se mantenga en la lucha por los puestos de clasificación para la Liga de Campeones, ya que el equipo ocupa la quinta posición en La Liga con 45 puntos.

    Una de las principales ventajas de Natan es su precio estimado, ya que se calcula que el Real Betis estaría dispuesto a dejarlo marchar por 40 millones de euros, una cifra razonable para los grandes clubes en el mercado actual, sobre todo teniendo en cuenta el nivel del jugador.

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