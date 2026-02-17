Un exjugador del Chelsea le ha dicho sin rodeos a Liam Rosenior que pronto será despedido del club, a pesar de su buen comienzo

A pesar del buen inicio, el exjugador del Chelsea Emmanuel Petit advierte que la gestión impredecible del club aleja el éxito a largo plazo. «¿Podrá Liam Rosenior ganar la Premier con el Chelsea? Cambiar jugadores cada año impide la constancia y la estabilidad necesarias para triunfar».

Hay que confiar en los jugadores, tener una visión y mantenerla. No importa si pasas por momentos difíciles, hay que seguir adelante. Hay que creer en ello y transmitir al vestuario que, pese a los resultados, mantendremos nuestras ideas. Liverpool lo hizo y ganó; City también; Arsenal lleva años en esa línea y está cerca. Veremos qué pasa al final de la temporada».