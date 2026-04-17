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FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Un ex ojeador del Real Madrid critica a Vinicius Jr., al que tacha de «irresponsable», tras la eliminación de la Liga de Campeones

Vinicius Junior
Real Madrid
Bayern Múnich vs Real Madrid
Bayern Múnich
Liga de Campeones
Primera División

El ex ojeador del Real Madrid, Manolo Romero, criticó con dureza a Vinicius Junior tras la eliminación del equipo español en la Liga de Campeones a manos del Bayern de Múnich. El veterano cazatalentos cuestionó la inteligencia futbolística y la eficacia del brasileño después de la caótica derrota por 6-4 que puso fin a la campaña europea del Madrid.

  • La frustración llega al límite en Múnich

    El Madrid cayó en cuartos tras los goles de Michael Olise y Luis Díaz en los últimos minutos, que dieron al Bayern un 4-3 en la vuelta. El equipo, 15 veces campeón, se adelantó tres veces por Arda Güler y Kylian Mbappé, pero sufrió la expulsión de Eduardo Camavinga. Romero apuntó a la falta de puntería de Vinicius como clave del fracaso.

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  • ViniciusGetty Images

    Romero exige más inteligencia

    El ex ojeador mostró su desánimo con jugadores que, a su juicio, carecen de madurez táctica pese a representar al club más prestigioso del fútbol. Recordó su etapa como entrenador de categorías inferiores para destacar la importancia de la disciplina y la concentración mental en los entrenamientos.

    Cansado del estado actual del ataque madridista y la falta de progreso en aspectos concretos del juego, Romero declaró a Cadena SER: «¿Cuántos programas he dedicado a decir que tienen que trabajar el remate y la cabeza? Veo que la cabeza de [Vinicius] no funciona, pero su remate sí. Trabajemos en ello. Es la realidad. Lo primero es fichar a jugadores con cabeza. Estoy cansado de que jugadores sin cabeza vistan la camiseta más gloriosa de la historia del fútbol».

  • Falta de humildad

    Romero criticó la supuesta falta de ética de trabajo de Vinicius y la comparó con la actitud de leyendas como Hugo Sánchez. Aseguró que el actual ataque del Madrid queda lejos del trío Bale-Benzema-Ronaldo.

    Insistió en que deben reflexionar y entrenar más para acercarse a la élite europea y añadió: «Me gustaría ver las notas escolares de esta plantilla del Real Madrid. Quiero ver qué nota sacó Vinicius en Historia y Geografía... qué nota sacó Camavinga en Matemáticas.

    Él [Vinicius] no tiene la humildad de admitir que es muy malo en el remate. Me casé, fui a Madrid de luna de miel, fui a ver el entrenamiento del Real Madrid, y Hugo Sánchez se pasaba una hora solo practicando el remate. Vinicius, el que realmente necesita hacerlo... no lo hace».

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Atención centrada en el ámbito nacional tras el colapso europeo

    El Madrid debe centrar su atención en La Liga para salvar la temporada tras la decepción en Baviera. A nueve puntos del líder, Barcelona, y con solo siete jornadas por disputar, el equipo de Álvaro Arbeloa se medirá al Deportivo Alavés el martes.

    El plantel debe mostrar fortaleza mental para mantenerse en la pelea por los títulos nacionales y corregir los problemas de definición evidenciados en su última eliminación europea.

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