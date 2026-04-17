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Un ex ojeador del Real Madrid critica a Vinicius Jr., al que tacha de «irresponsable», tras la eliminación de la Liga de Campeones
La frustración llega al límite en Múnich
El Madrid cayó en cuartos tras los goles de Michael Olise y Luis Díaz en los últimos minutos, que dieron al Bayern un 4-3 en la vuelta. El equipo, 15 veces campeón, se adelantó tres veces por Arda Güler y Kylian Mbappé, pero sufrió la expulsión de Eduardo Camavinga. Romero apuntó a la falta de puntería de Vinicius como clave del fracaso.
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Romero exige más inteligencia
El ex ojeador mostró su desánimo con jugadores que, a su juicio, carecen de madurez táctica pese a representar al club más prestigioso del fútbol. Recordó su etapa como entrenador de categorías inferiores para destacar la importancia de la disciplina y la concentración mental en los entrenamientos.
Cansado del estado actual del ataque madridista y la falta de progreso en aspectos concretos del juego, Romero declaró a Cadena SER: «¿Cuántos programas he dedicado a decir que tienen que trabajar el remate y la cabeza? Veo que la cabeza de [Vinicius] no funciona, pero su remate sí. Trabajemos en ello. Es la realidad. Lo primero es fichar a jugadores con cabeza. Estoy cansado de que jugadores sin cabeza vistan la camiseta más gloriosa de la historia del fútbol».
Falta de humildad
Romero criticó la supuesta falta de ética de trabajo de Vinicius y la comparó con la actitud de leyendas como Hugo Sánchez. Aseguró que el actual ataque del Madrid queda lejos del trío Bale-Benzema-Ronaldo.
Insistió en que deben reflexionar y entrenar más para acercarse a la élite europea y añadió: «Me gustaría ver las notas escolares de esta plantilla del Real Madrid. Quiero ver qué nota sacó Vinicius en Historia y Geografía... qué nota sacó Camavinga en Matemáticas.
Él [Vinicius] no tiene la humildad de admitir que es muy malo en el remate. Me casé, fui a Madrid de luna de miel, fui a ver el entrenamiento del Real Madrid, y Hugo Sánchez se pasaba una hora solo practicando el remate. Vinicius, el que realmente necesita hacerlo... no lo hace».
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Atención centrada en el ámbito nacional tras el colapso europeo
El Madrid debe centrar su atención en La Liga para salvar la temporada tras la decepción en Baviera. A nueve puntos del líder, Barcelona, y con solo siete jornadas por disputar, el equipo de Álvaro Arbeloa se medirá al Deportivo Alavés el martes.
El plantel debe mostrar fortaleza mental para mantenerse en la pelea por los títulos nacionales y corregir los problemas de definición evidenciados en su última eliminación europea.