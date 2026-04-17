Un ex ojeador del Real Madrid critica a Vinicius Jr., al que tacha de «irresponsable», tras la eliminación de la Liga de Campeones

El ex ojeador mostró su desánimo con jugadores que, a su juicio, carecen de madurez táctica pese a representar al club más prestigioso del fútbol. Recordó su etapa como entrenador de categorías inferiores para destacar la importancia de la disciplina y la concentración mental en los entrenamientos.

Cansado del estado actual del ataque madridista y la falta de progreso en aspectos concretos del juego, Romero declaró a Cadena SER: «¿Cuántos programas he dedicado a decir que tienen que trabajar el remate y la cabeza? Veo que la cabeza de [Vinicius] no funciona, pero su remate sí. Trabajemos en ello. Es la realidad. Lo primero es fichar a jugadores con cabeza. Estoy cansado de que jugadores sin cabeza vistan la camiseta más gloriosa de la historia del fútbol».