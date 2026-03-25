Si se analiza más a fondo, los datos muestran que las familias y los residentes de las ciudades sede son los que impulsan el interés; sin embargo, como ya es habitual, el coste sigue siendo un obstáculo importante para los aficionados que desean asistir:

• El interés es mayor en los mercados de las ciudades sede, donde el 42 % de los residentes tiene previsto seguir el evento de cerca, frente al 22 % en las zonas suburbanas y solo el 16 % en las comunidades rurales

• Las familias son un factor determinante, ya que el 43 % de los encuestados con hijos menores de 16 años afirma que lo verá «mucho», frente al 17 % de los que no tienen hijos

• El interés va en aumento, ya que el 48 % de los estadounidenses está más interesado que en 2022, y el hecho de que Norteamérica sea la sede se cita como un factor clave

• Existe un interés real por asistir, ya que el 63 % de los aficionados interesados tiene al menos cierta probabilidad de acudir a un partido

• El coste se perfila como el mayor obstáculo, ya que el 57 % menciona el precio de las entradas como motivo de preocupación, y la mayoría no está dispuesta a pagar más de 250-500 dólares por entrada.

• Solo un tercio de los encuestados mencionó la seguridad como motivo de preocupación.