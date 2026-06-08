Un escándalo en el Mundial lo convirtió en el «enemigo público número uno»: cómo Stefan Effenberg arruinó su prometedora carrera en la selección alemana

Tras dos años más o menos exitosos con la Fiorentina, entre el descenso y el ascenso, llegó el momento que lo marcaría para siempre. No fue un gol ni un título, sino un gesto que, a sus 25 años y en plena madurez deportiva, lo convirtió en el “enemigo público número uno”.

Sin embargo, no fueron sus actuaciones lo que acaparó los titulares, sino un gesto que aún hoy se recuerda. En el último partido de grupo ante Corea del Sur ganaban 3-0 al descanso, pero el calor de Dallas (48 °C) complicó el segundo tiempo y sufrieron para mantener el 3-2.

Los silbidos, cada vez más fuertes, estallaron sobre todo en la segunda parte. En el 75’, el seleccionador Berti Vogts retiró a un agotado Effenberg para dar entrada a Thomas Helmer, y la grada respondió con una lluvia de pitos. En lugar de ignorar el abucheo, el agotamiento y la indignación lo dominaron. Se giró hacia la grada y mostró el dedo corazón a los aficionados. No fue un gesto rápido ni mientras corría hacia el banquillo. Se plantó, tranquilo pero desafiante, y les lanzó el gesto a la cara.

Aunque no hay imágenes oficiales, el gesto se convirtió en una de las postales más recordadas de aquel Mundial.

Las reacciones no se hicieron esperar. La prensa nacional estalló de indignación y la DFB actuó de inmediato. Esa noche, el presidente de la DFB, Egidius Braun, y el cuestionado Vogts decidieron qué hacer con Effenberg. Al final, lo usaron de ejemplo, según recuerdan los jugadores de aquella época.

Porque aquel equipo de 1994, sencillamente, no era tal: demasiados egos, el caso Illgner, la polémica de las esposas y la ruptura pública entre Matthäus y Vogts. A ello se sumaban los constantes y mordaces comentarios del «Kaiser» Franz Beckenbauer, como experto de Bild en el lugar, dirigidos a su sucesor. «Vogts fue puesto contra las cuerdas», recuerda quien vivió those days en la serie documental de la ARD sobre el fracaso alemán en Estados Unidos.

La indisciplina y la confianza traicionada que Vogts detectó en sus jugadores durante el torneo hicieron que Effenberg pagara los platos rotos. Al negarse a disculparse públicamente, fue expulsado de la concentración y enviado de inmediato a casa. Ni sanción ni multa: el viaje de vuelta a casa. La mayoría del plantel consideró la medida excesiva por una “tontería”, y la expulsión de Effenberg agrandó la brecha entre Vogts y el grupo.

«Si lo echaron a él, habrían tenido que echar a otros cuatro o cinco», recuerda Mario Basler en la ARD sobre el incidente del dedo. Al final, la campeona Alemania cayó sorpresivamente en cuartos ante Bulgaria. ¿Y Effenberg?

Su carrera con la selección prácticamente terminó ahí. El encuentro ante Corea del Sur fue su último partido oficial. Solo volvió en dos amistosos en septiembre de 1998 ante Malta y Rumanía, 180 minutos bajo el mando de Vogts. Su ciclo en la selección terminó no por lesión ni por bajo rendimiento, sino por no controlarse durante dos segundos.