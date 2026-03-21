Para Thierry Henry, la leyenda del ataque francés, el FC Barcelona es uno de los principales favoritos para ganar la Liga de Campeones esta temporada. El 7-2 contra el Newcastle United en el partido de vuelta de los octavos de final de la máxima competición europea, disputado esta semana, impresionó profundamente al jugador de 48 años, quien está convencido de que a la competencia le ha pasado lo mismo.
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«Un equipo increíble»: Thierry Henry tiene un nuevo favorito en la Liga de Campeones
En CBS Sports, Henry se deshizo en elogios hacia «una noche que pasará a la historia». Elogió: «Enhorabuena, Barcelona. Europa empieza a sentir el peligro. Cuando un equipo está tan en racha, nada está asegurado. No solo fue un triunfo, fue un terremoto a escala mundial».
Lo que más impresionó a Henry fue cómo el Barça gestionó los segundos 45 minutos tras la inestable ventaja de 3-2 al descanso. «¿Qué segunda parte fue esa?», preguntó el exdelantero blaugrana: «Fue una transformación total, el equipo jugó con otra personalidad. Ese fue el verdadero Barcelona. Si quieren, pueden con todo. Es un equipo increíble».
Henry se sintió incluso recordado por el legendario Dream Team de Johan Cruyff de principios de los años noventa ante el torbellino ofensivo de Lamine Yamal, Robert Lewandowski y sus compañeros, y se compadeció del rival, el Newcastle: «El Newcastle se ha derrumbado ante esta apisonadora ofensiva. Cuando el Barcelona juega así, es casi imposible de parar».
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El Barcelona se enfrentará al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones
El elogio de Henry es realmente notable, ya que, al fin y al cabo, ha criticado en varias ocasiones el estilo de juego del Barcelona esta temporada y, aún en otoño, especulaba con que, debido a su filosofía arriesgada y a sus debilidades defensivas, volvería a ser imposible alcanzar el gran título. «Con una línea tan adelantada no se puede jugar en la Liga de Campeones, lo siento», afirmó tras la derrota por 1-2 en casa ante el PSG, vigente campeón, en la fase de grupos.
El Barcelona lleva esperando ganar la Champions League desde la victoria en la final de Berlín en 2015 contra la Juventus. La temporada pasada, el equipo del entrenador Hansi Flick cayó en semifinales ante el Inter de Milán (3-3, 3-4 en la prórroga) tras dos emocionantes partidos.
El próximo rival del Barça será el Atlético de Madrid, su rival en LaLiga. Si los blaugranas superan este obstáculo en cuartos de final, les espera en semifinales el ganador del duelo entre el Arsenal y el Sporting de Lisboa.
Los emparejamientos de los cuartos de final de la Liga de Campeones
Real Madrid FC Bayern PSG FC Liverpool FC Barcelona Atlético de Madrid Sporting CP FC Arsenal