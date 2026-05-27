Traducido por
¿Un duro revés en el mercado de fichajes para el FC Bayern? Anthony Gordon quiere fichar por otro club de primera división
Gordon prefiere fichar por un equipo español. Le atrae el proyecto deportivo del noreste de España, liderado por el entrenador Hansi Flick, el director deportivo Deco y el presidente Joan Laporta.
La reciente visita de Deco, junto a Bojan Krkic y Joao Amaral, a Londres inclinó la balanza a favor del Barça en la operación.
Aunque oficialmente también contactaron con el delantero del Chelsea, Joao Pedro, su prioridad era fichar a Gordon. Esta ofensiva de encanto en Londres habría dado resultados y marcado un giro decisivo en la operación.
- Getty Images
Parece que el Bayern y el Liverpool se quedan con las manos vacías
El delantero inglés, nacido en Liverpool, aún no ha decidido su futuro, pero según el informe está deseando vestir la camiseta blaugrana tras la ofensiva del Barça. Su gran sueño es jugar en el Camp Nou.
El Bayern ya mostró interés hace semanas, y el Liverpool, que viene de un mal año y pierde a Mo Salah, también lo cortejó. Pero el jugador prefiere el Barça.
El sueldo de Gordon entra dentro del presupuesto del Barça
Aunque hay acuerdo con el jugador, el FC Barcelona aún debe resolver un gran obstáculo económico. Como Gordon tiene contrato con el Newcastle hasta 2030, el club inglés parte con ventaja.
Hace semanas, el club inglés valoró su traspaso entre 85 y 90 millones de euros, cifra que el Barça no quiere pagar.
Su salario encaja en el presupuesto blaugrana para un delantero y, además, el jugador quiere fichar por el Barça, lo que puede ser clave en las negociaciones. El objetivo es un contrato de cinco años.
- Getty Images
Gordon es muy versátil
En el Barça confían en que Gordon aumente la calidad de la plantilla. Se espera que refuerce la banda izquierda y alivie la presión en esa zona. Raphinha, titular en esa posición, ha sufrido varias lesiones esta temporada. Además, Marcus Rashford, cedido por el Manchester United, dejará el Barça.
Como también puede actuar como delantero centro, su llegada mitigaría en parte la baja de Robert Lewandowski.
Aun así, el club seguirá buscando un nueve puro, aunque con más calma gracias a Gordon.