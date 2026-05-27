¿Un duro revés en el mercado de fichajes para el FC Bayern? Anthony Gordon quiere fichar por otro club de primera división

Gordon prefiere fichar por un equipo español. Le atrae el proyecto deportivo del noreste de España, liderado por el entrenador Hansi Flick, el director deportivo Deco y el presidente Joan Laporta.

La reciente visita de Deco, junto a Bojan Krkic y Joao Amaral, a Londres inclinó la balanza a favor del Barça en la operación.

Aunque oficialmente también contactaron con el delantero del Chelsea, Joao Pedro, su prioridad era fichar a Gordon. Esta ofensiva de encanto en Londres habría dado resultados y marcado un giro decisivo en la operación.