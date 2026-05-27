Según Fabrizio Romano, el Barcelona ha alcanzado un acuerdo con Gordon y toma la delantera en su fichaje.
Bayern Múnich y Liverpool, otros dos gigantes interesados en el jugador de 25 años, se quedarían con las manos vacías.
Según Fabrizio Romano, el Barcelona ha alcanzado un acuerdo con Gordon y toma la delantera en su fichaje.
Bayern Múnich y Liverpool, otros dos gigantes interesados en el jugador de 25 años, se quedarían con las manos vacías.
Gordon prefiere fichar por un equipo español. Le atrae el proyecto deportivo del noreste de España, liderado por el entrenador Hansi Flick, el director deportivo Deco y el presidente Joan Laporta.
La reciente visita de Deco, con Bojan Krkic y Joao Amaral a Londres, inclinó la balanza.
Aunque oficialmente también contactaron con el delantero del Chelsea, Joao Pedro, la prioridad era fichar a Gordon. Esta ofensiva de encanto en Londres habría dado sus frutos y marcado la diferencia.
Según Fabrizio Romano, el delantero inglés sueña con jugar en el Camp Nou y ya negocian Magpies y Barça para cerrar el traspaso. El Barça apura para evitar que otros clubes se sumen.
El Bayern ya mostró interés hace semanas, y en los últimos días el Liverpool también lanzó una ofensiva, pues viene de un mal año y pierde a Mo Salah. Los Reds cortejaron al exdelantero del Everton, pero al final el jugador prefiere el Barça.
Aunque hay acuerdo con el jugador, el FC Barcelona aún debe resolver un gran obstáculo económico. Como Gordon tiene contrato con el Newcastle hasta 2030, el club inglés lleva la voz cantante. Hace semanas, el equipo de la Premier League fijó su valor entre 85 y 90 millones de euros. Sin embargo, el Barça no está dispuesto a pagar esa cifra.
Su salario encaja en el presupuesto blaugrana para un delantero y, además, el jugador quiere fichar por el Barça, lo que puede ser clave en las negociaciones. El objetivo es un contrato de cinco años.
En el Barça confían en que Gordon aumente la calidad de la plantilla. Se espera que refuerce la banda izquierda y alivie la presión en esa zona. Aunque Raphinha es el titular, esta temporada ha sufrido varias lesiones. Además, Marcus Rashford, cedido por el Manchester United, dejará el Barça.
Como también puede actuar como delantero centro, su llegada mitiga en parte la baja de Robert Lewandowski.
Aun así, el club seguirá buscando un nueve puro, aunque con más calma gracias a Gordon.