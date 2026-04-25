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Un duro golpe para la estrella del Real Madrid: según un informe, se perderá el Mundial
Una noticia devastadora para Brasil y el Real Madrid
Según el periodista Miguel Ángel Díaz, la lesión de Militão es más grave de lo esperado. El defensa de 28 años se lastimó de nuevo la pierna izquierda en la victoria 2-1 sobre el Alavés, y los últimos exámenes confirman el peor pronóstico.
El informe confirma que se reabrió una cicatriz antigua y necesitará cirugía, lo que lo margina de la competición internacional este verano y le impide representar a Brasil en la gran cita mundialista, donde se le esperaba como pieza clave de la defensa.
Díaz confirma que no participará en el Mundial
El periodista de COPE dio la noticia por redes sociales. Aunque el primer parte médico del club fue prudente, Díaz confirmó que la lesión de Militao es grave.
«Eder Militão se someterá a una intervención quirúrgica por su nueva lesión en el tendón de la corva de la pierna izquierda», informó Díaz. «El brasileño ha sufrido una recidiva del tejido cicatricial de la lesión inicial que sufrió en diciembre contra el Celta de Vigo. Por desgracia, se perderá el Mundial».
Una temporada marcada por las lesiones
Este suceso supone un doloroso revés en una temporada ya frustrante y llena de lesiones para Militão. El defensa acababa de reincorporarse tras cuatro meses de baja, incluso como titular en la vuelta de cuartos de la Liga de Campeones contra el Bayern. El cuerpo médico del Real Madrid había gestionado con cuidado sus minutos para evitar una recaída, pero en su quinto partido tras la vuelta sufrió una lesión definitiva. Ahora el club espera que se centre en llegar listo para la temporada 2026-27.
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La operación y el largo camino hacia la temporada 2026-27
Militão será operado en los próximos días y luego afrontará una larga rehabilitación. Se perderá los primeros partidos del Mundial con Brasil y probablemente no vuelva a jugar hasta la próxima pretemporada del Real Madrid. Carlo Ancelotti deberá replantear la defensa para la competición de este verano.