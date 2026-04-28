¡Duro golpe para Brasil! Eder Militão se pierde el Mundial 2026 tras operarse el muslo

Se confirmó el peor escenario para Militão: tras viajar a Turku (Finlandia) para consultar a un especialista, se diagnosticó una grave lesión en el muslo izquierdo con alto riesgo de rotura total del tendón. Sin otra opción para preservar su carrera, el defensa brasileño se sometió a cirugía este martes.

La recuperación, que lo mantendrá inactivo hasta octubre, lo margina de la Copa del Mundo 2026. Militão, que integró la Seleção en 2022 en Catar, deberá esperar hasta 2030 para buscar de nuevo la gloria mundial.