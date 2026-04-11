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«Un duro golpe» - Mikel Arteta pide perdón a la afición del Arsenal tras el revés del Bournemouth, que complicó las esperanzas de título en la Premier League
Una tarde desastrosa en el Emirates
Las aspiraciones de título del Arsenal sufrieron un revés al no aprovechar su localía ante un resistente Bournemouth. Junior Kroupi abrió el marcador para los locales, pero Viktor Gyokeres igualó de penalti y, a 15 minutos del final, Alex Scott sentenció el 1-2 para los Cherries. La derrota deja al Arsenal nueve puntos por encima del Manchester City, aunque el equipo de Pep Guardiola tiene dos partidos pendientes y recibirá a los Gunners en el Etihad el próximo fin de semana.
Tras el partido, Arteta reconoció la decepción de la afición: «Pido perdón, lo asumimos y ya está. Intento dar lo mejor de nosotros al club y a los jugadores. Sé que el ambiente, la afición, el apoyo y la energía del estadio son los mejores del mundo. Con eso tenemos muchas más posibilidades. No creo que haya otra forma de rendir mejor que cuando se cuenta con ese tipo de apoyo».
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Mantener la perspectiva en la lucha por el título
La derrota evidencia la preocupante racha del Arsenal, con tres derrotas en cuatro partidos. Pese a la presión por ganar la liga tras las eliminaciones en las copas, Arteta pidió perspectiva: "En agosto, si nos hubieran dicho que en abril estaríamos así, lo habríamos firmado". Aun así, admitió que el equipo no estuvo a su nivel.
«Si en agosto me hubieran dicho que en abril estaríamos así, todos lo habríamos firmado», insistió. Pese a su optimismo sobre la posición liguera, admitió que el equipo no alcanzó su nivel habitual durante el partido: «Tenemos que reaccionar; en la primera parte hubo momentos en los que lo hicimos, pero en otros no estuvimos a nuestra altura. Tenemos que pedirles disculpas y mejorar», añadió.
El golpe psicológico de la derrota
La derrota fue dura para un equipo al que su entrenador había pedido un espíritu de lucha implacable. Arteta había solicitado a los aficionados que «trajeran el almuerzo y la cena» para crear un ambiente de fortaleza, pero los jugadores no lograron igualar esa intensidad en el campo. El técnico fue directo al describir el impacto emocional del resultado en el vestuario.
«Es un gran puñetazo en la cara», admitió Arteta. «Eso es lo que les dije a los chicos. Pero ahora se trata de cómo reaccionamos, porque el partido sigue. Hace falta un gran espíritu, mucha lucha y tener muy claro cómo afrontarlo. Sin ambigüedades. Estamos dentro o fuera. Debemos ser muy fuertes y decididos, y cambiar lo que hoy no funcionó».
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Se avecina una semana decisiva para los Gunners
Sin tiempo para recuperarse, el Arsenal encara una semana clave: cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Sporting de Lisboa y, luego, visita al Manchester City en un posible duelo por el título. La plantilla de Arteta debe recuperar rápido su solidez defensiva y puntería para evitar que sus sueños de título se esfumen en solo siete días.