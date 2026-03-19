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Un directivo de la CAF condena la «vergonzosa» decisión de la Copa Africana de Naciones de otorgar el título a Marruecos
Senghor denuncia la corrupción en la Copa Africana de Naciones
Senghor no se anduvo con rodeos a la hora de valorar la situación y declaró a la BBC World Service que la decisión era fundamentalmente errónea. «En una situación como esta, tenemos que luchar contra la injusticia. El fútbol es juego limpio, el fútbol se juega en el campo, no en las oficinas. Lo que ocurrió con la CAF fue inaceptable», declaró Senghor. Añadió: «Cuando ves a un comité tomar una decisión así, infringiendo nuestras normas, infringiendo las reglas del juego de la FIFA, para quitar el trofeo y dárselo a Marruecos, creo que es algo muy vergonzoso. Tenemos que denunciarlo».
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El caos final provoca la descalificación
La polémica tiene su origen en la caótica final disputada en Rabat, donde los jugadores de Senegal abandonaron el terreno de juego en señal de protesta tras pitarse un penalti a favor de Marruecos en los últimos minutos. Aunque el partido se reanudó finalmente —y Brahim Díaz falló el lanzamiento desde el punto de penalti ante Edouard Mendy—, Senegal acabó ganando el encuentro por 1-0 en la prórroga. Sin embargo, la CAF dictaminó posteriormente que la protesta inicial constituía una retirada del terreno de juego, otorgando a Marruecos una victoria por 3-0 dos meses después del pitido final.
La CAF ha invocado los artículos 82 y 84 del reglamento de la Copa Africana de Naciones para justificar la decisión. Estas normas especifican que si un equipo «se niega a jugar o abandona el terreno de juego antes del final reglamentario del partido sin la autorización del árbitro», se le considera perdedor por 3-0. A pesar de ser una cuestión técnica, la decisión ha desatado la indignación en todo el continente y ha dado lugar a acusaciones de extralimitación administrativa.
El Gobierno de Senegal exige una investigación
La Federación Senegalesa de Fútbol (SFF) ha confirmado que no se quedará de brazos cruzados ante esta decisión y ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Suiza. La situación se ha intensificado incluso a nivel político, ya que el Gobierno senegalés ha solicitado oficialmente una «investigación internacional independiente sobre la presunta corrupción» en relación con la resolución que favoreció a los anfitriones del torneo.
Aunque Marruecos ha acogido con satisfacción la decisión de ser proclamado campeón, la batalla legal está lejos de haber terminado. Los dirigentes de Senegal se mantienen firmes en que debe prevalecer el resultado deportivo obtenido sobre el terreno de juego, independientemente de la breve interrupción causada por su protesta contra el arbitraje durante los tensos momentos finales en Rabat.
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Suspensiones y consecuencias futuras
Las repercusiones también han afectado al cuerpo técnico, ya que el seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, ha sido sancionado por su papel a la hora de sacar a los jugadores del terreno de juego. Sin embargo, la sanción solo se aplicará a los próximos clasificatorios para la Copa Africana de Naciones, lo que significa que seguirá estando disponible para el Mundial de junio, un torneo para el que tanto Marruecos como Senegal se han clasificado.
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