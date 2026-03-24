Según un informe de la cadena de televisión francesa RMC Sport, el delantero ha sido víctima de un diagnóstico erróneo que incluso podría haberle costado la participación en el Mundial de este verano.
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¿Un diagnóstico erróneo con graves consecuencias para Kylian Mbappé? Al parecer, el Real Madrid cometió una «vergüenza absoluta»
Sin embargo, debido a los dolores persistentes, Mbappé había solicitado una segunda opinión en París, su antigua ciudad de residencia, tras lo cual, junto con un especialista en rodillas, había optado por un enfoque diferente para su recuperación. Entretanto, el exjugador del PSG ya había vuelto a saltar al campo.
Además, la valoración errónea en Madrid habría enfurecido a Mbappé. El diagnóstico erróneo también habría sido un factor decisivo para el despido del personal médico a principios de año. Como consecuencia, tras su despido a finales de 2023, se volvió a contratar al Dr. Niko Mihic como director, después de que el equipo se hubiera reestructurado el verano pasado. Los cambios de personal en el departamento médico del Real Madrid no son, ni mucho menos, una rareza, en cuanto los responsables se quejan de demasiadas lesiones. Además de Mbappé, en las últimas semanas también han estado ausentes, entre otros, Jude Bellingham o Álvaro Carreras.
En este sentido, el reportero de RMC Daniel Riolo utilizó palabras drásticas en el programa «L'After Foot». «Para el Real Madrid es una auténtica vergüenza lo que ha pasado. (...) Este error de diagnóstico podría haber tenido consecuencias mucho más graves, ya que Mbappé tardó mucho tiempo en saber qué le pasaba. Estuvo activo en otros aspectos, incluso disputó algunos partidos, sin saber exactamente qué le pasaba. Podría haberse destrozado la rodilla». Un programa especial de fortalecimiento muscular, que había elaborado junto con el mencionado especialista en rodillas de París, habría supuesto finalmente el punto de inflexión.
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Mbappé jugó durante semanas con dolor, y ahora habla claro
Según se ha sabido, Mbappé disputó efectivamente numerosos partidos con molestias, tras haberse lesionado la rodilla ya en diciembre. Los madridistas, por su parte, hablaron de una lesión que había que tratar partido a partido y de la que cabía esperar una pronta recuperación. Sin embargo, a principios de enero (dos partidos) y a principios de marzo (tres), el delantero no formó parte de la convocatoria del Real Madrid. Tras la segunda baja forzosa, se llegó a especular en la prensa con una lesión de ligamentos cruzados, antes de que Mbappé volviera a los terrenos de juego tras su visita a París en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City.
El lunes, Mbappé se pronunció sobre su lesión. «Mi rodilla está bien. Está mejorando. Va bastante bien y sé que ha habido muchas especulaciones al respecto y se han dicho cosas falsas», afirmó, y añadió de manera elocuente: «Así es la vida de un deportista de élite. Estamos acostumbrados a que la gente diga cosas sin comprobarlas y sin ningún fundamento».
Mbappé está «recuperado al 100 %» y formará parte de la selección nacional
Además, Mbappé afirmó que ya no siente dolor, contradiciendo así, entre otros, a Riolo en «L'After Foot». Subrayó: «Me he recuperado al 100 %. En París tuve la oportunidad de recibir un diagnóstico exhaustivo. Y juntos pudimos elaborar un plan para volver a mi mejor nivel en el Real Madrid y también de cara al Mundial».
Que Mbappé se encuentra realmente en plena forma lo demuestra también su convocatoria para los próximos partidos amistosos de la selección francesa. El jugador de 27 años es considerado una gran esperanza para el Mundial. Y es que, a pesar de las molestias físicas de los últimos meses, suma la impresionante cifra de 38 goles y seis asistencias en 35 partidos oficiales con el Real Madrid esta temporada.
En defensa de los médicos del Madrid: incluso entre las dos pausas forzadas, marcó goles como en una cadena de montaje.
Kylian Mbappé: datos de rendimiento y estadísticas con el Real Madrid esta temporada
Juegos 35 Goles 38 Asistencias 6