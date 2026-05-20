Alemania puede respirar tranquila: ¡ya se ha encontrado al culpable! En este país, cuando algo sale mal, siempre debe haber un responsable. Si la selección alemana decepciona en el próximo Mundial, sea cual sea su rendimiento, el análisis de los errores ya está hecho.
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¡Un desenlace desastroso! Julian Nagelsmann se ha perjudicado con decisiones cuestionables
Como tras la eliminación en el Mundial de 2022 en Catar, dejaremos de lado los detalles deportivos y miraremos el panorama general. Entonces se debatió qué postura política y qué opiniones eran adecuadas, algo que, se dijo, impidió al equipo lograr mejores resultados.
Cuatro años después, el debate se centra en el presente, en estos días al cierre de la Bundesliga. «Habrá decisiones que quizá no se entiendan», anticipó el seleccionador Julian Nagelsmann el 1 de marzo en una extensa entrevista con la revista kicker, donde criticó a varios jugadores sin que se lo pidieran.
Y acertó: aunque aún no se ha anunciado la lista definitiva para el torneo en Estados Unidos, Canadá y México, ya se percibe la polémica. La principal razón es el descontrolado desastre de comunicación en torno al regreso de Manuel Neuer como portero titular, que ha sacudido la credibilidad de Nagelsmann ante la opinión pública y, probablemente, también ante parte de la plantilla.
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A Nagelsmann le esperan varios tropiezos
Aunque no es culpa solo de Nagelsmann, desde hace días los medios filtran los nombres de los jugadores que serán convocados o que podrán irse de vacaciones. Estas filtraciones, tan abundantes y poco profesionales, molestan a la DFB y no se ven en otras grandes selecciones.
Por eso, se esperan pocas sorpresas el jueves: la incertidumbre ya se disipó. Ahora, lo más interesante serán las explicaciones de Nagelsmann, sobre todo en la portería.
Ya sea por el descenso de Joshua Kimmich al centro del campo, anunciado por Nagelsmann, o por sus declaraciones contradictorias sobre los roles de Leon Goretzka y, sobre todo, de Aleksandar Pavlovic, a quien recientemente desmintió enelprograma Aktuelles Sportstudio. Sin olvidar el caso de Deniz Undav, del que el seleccionador es el principal responsable.
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Su paso por «Sportstudio» perjudicó a Nagelsmann.
El sábado compareció Nagelsmann en la ZDF y, aunque ya había retrasado la convocatoria de la plantilla, hay que reconocerle que no canceló la cita. Su presencia generó grandes expectativas tras el enfrentamiento mediático entre Neuer y Oliver Baumann apenas unas horas antes.
Sin embargo, decepcionó: no mencionó nada sustancial sobre la plantilla y llegó a afirmar que ni siquiera había visto la lista de 55 jugadores que se debe enviar a la FIFA. Hubiera sido mejor que se quedara en casa. Pero, tal como se desarrolló, su comparecencia le ha perjudicado sin duda.
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Nagelsmann ha experimentado una evolución negativa sorprendente
Desde entonces, en innumerables secciones de comentarios de medios y del público, se nota que Nagelsmann ha perdido gran parte de su credibilidad, experimentando un giro negativo sorprendente.
Hace dos años, durante la Eurocopa que Alemania organizó, el técnico de 38 años disfrutó de gran popularidad y altos índices de aprobación. Ahora, expertos y líderes de opinión como Uli Hoeneß critican con dureza su gestión, y la percepción pública también ha virado a lo negativo.
A pocos días del anuncio de la convocatoria y del primer partido de la fase de grupos, no hay rastro de optimismo pese a que Alemania ha ganado los últimos siete encuentros. Parece imposible que Nagelsmann cambie la percepción el jueves a partir de las 13:00.
Los partidos de la fase de grupos de Alemania en el Mundial 2026
Partido Fecha Alemania vs. Curaçao 14 de junio, 19:00 (hora alemana) Alemania vs. Costa de Marfil 20 de junio, 22:00 h (hora alemana) Alemania vs. Ecuador 25 de junio, 22:00 h (hora alemana)